Facile. Le guide pratique de la vie d’adulte - Margaux Motin - la chronique BD

Résumé : Guide ultime pour les "jeunes" (de 16 à 36 ans), c’est une véritable mine d’informations pratiques, expliquées et facilement transposables dans la vie de tous les jours qui sont détaillées, dans une forme ludique et bande-dessinée de la papesse Motin.

Critique : Le titre est éloquent, et pas du tout mensonger : avec ce guide pratique de la vie d’adulte, ce sont quasiment toutes les questions auxquelles on peut penser (santé, vie sexuelle...) et auxquelles on ne pense jamais (assurance, bons plans culturels...) qui ont donc des réponses concrètes et franchement bien vues. L’autrice est elle-même mère de grands ados. Son regard est avant tout bienveillant : elle vise à créer non pas une complicité, mais bien un climat de confiance avec le lecteur. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’ouvrage fourmille de liens et de références aux sites et organes publics comme l’administratif (impôts, sécu, études...) mais aussi des associations qui sont de vraies aides. Pas d’éléments du privé, d’entreprises ou de publicités, ce qui change évidemment de tout ce que l’on peut trouver sur le web ou les réseaux sociaux. L’autre force, c’est la formulation simple, basique, avec juste une petite pointe d’humour pour dédramatiser, mais sans tourner en ridicule une préoccupation ou un souci. En se mettant à la place d’un jeune adulte, on peut comprendre que un chapitre voire la moitié de l’ouvrage peuvent représenter une bonne béquille pour démarrer, ou juste penser à quelque chose que l’on aurait sinon oublié, ou pire, laissé faire à ses parents

Assez naturellement, Margaux Motin est parvenue à créer un objet graphique qui est tout de même au trois quarts rempli de paragraphes Arial 12. Le tout, très fourni en conseils, listes et petits résumés, est agrémenté de pages colorées, où quelques personnages (jamais les mêmes) viennent aérer la lecture et fournir quelques blagues, quelques jeux de mots, quelques punchlines pour éviter de tomber dans le sérieux. L’aspect est moderne, la lecture plutôt fluide et les grands titres en typo permettent de ne jamais se perdre dans l’ouvrage, qui se veut à la fois manuel pour trouver une solution mais aussi petit album à feuilleter pour se cultiver et attraper au vol quelques bons plans malins.

Album hybride, croisé de documentaire explicatif sur la vie presque active et le roman graphique d’humour, Facile est une vraie plus value, à la fois pour ceux qui veulent en profiter et pour le monde de l’édition, de quoi envisager sereinement le futur.