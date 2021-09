Festival du film 2 Valenciennes - ça continue

News : En ce dimanche ensoleillé d’automne, les enfants étaient à l’honneur. Un conte moderne de Louis Garrel, La croisade, deux films d’animation, Grandir, c’est chouette de Célia Tocco et Le sommet des dieux de Patrick Imbert ; le prochain film de Gilles de Maistre, Le Loup et le lion et enfin cette magnifique expérience de liberté, de pédagogie et d’ouverture au monde qu’est Pingouin et Goéland et leurs 500 petits de Michel Leclerc, leur ont été présentés. Pour les plus grands, l’heure était plutôt à la gravité autour de films familiaux percutants, d’After Love d’Aleen Khan aux Héroïques de Maxime Roy, en passant par La vraie famille de Fabien Gorgeart. Un hommage vibrant fut rendu à Ariane Ascaride dont les paroles, empreintes de générosité et d’espoir, enthousiasmèrent la foule.

Enfin, au delà de l’écran, la fête se poursuivait à l’extérieur. En effet, Caroline Vignal, membre du jury et réalisatrice du film Antoinette dans les Cévennes était venue avec l’âne Patrick (de son vrai prénom Pedro) qui partage la vedette avec Laure Calamy. Arié Elmaleh, autre membre du jury, eut soudain l’idée d’emmener Pedro en promenade. Une attraction inédite qu’il convenait de ne pas louper et qui amusa petits et grands.

Ce lundi 26, retour dans les salles obscures avec en compétition fictions Les amants sacrifiés, de Kiyoshi Kurosawa et Rose d’Aurélie Saada et en compéttion documentaires Soul Kids de Hugo Sobelman et Sais-tu pourquoi je saute ? de Jerry Rothwell. Au cours de la soirée de clôture du mardi 28 septembre seront décernés les prix de ces deux compétitions.