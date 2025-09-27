Festival War on Screen : du 6 au 12 octobre 2025 à Châlons-en-Champagne

News : À l’heure où les affrontements se multiplient partout à travers le monde, le festival se fait de plus en plus nécessaire sur cette terre de mémoire et d’histoire militaire dense et ancienne. Si les films n’ont pas le pouvoir d’arrêter une guerre, ils peuvent tenter d’en faire comprendre le mécanisme pour mieux informer et sensibiliser. Ils peuvent aussi créer le débat et ainsi devenir des marqueurs de l’Histoire.

Une fois encore, tables rondes, ateliers, conférences et rencontres compléteront la sélection des longs et courts métrages aux thématiques résolument engagés.

Les Aigles de la République Copyright Yigit Eken

La cérémonie d’ouverture se tiendra le lundi 6 octobre à 18h30 à la Comète et sera suivie du film de Tarek Saleh Les aigles de la République, tandis que la clôture aura lieu le 12 octobre à 18h. Ce sera alors l’occasion de découvrir, en sa présence, le film d’Abd Al Malik Furcy, né libre.

L’invité d’honneur est Sergei Loznitsa, réalisateur ukrainien. Il sera possible de découvrir l’un de ses documentaires Austerlitz et son deuxième long-métrage Dans la brume, récompensé du prix Fipresci au festival de Cannes en 2017. Il donnera une masterclass à l’issue de la projection de son dernier film Deux procureurs, le jeudi 9 à 18h15.

Le jury international, le jury étudiant, le jury presse et le public, invité à voter après chaque séance, devront respectivement déterminer le Grand Prix et les mentions spéciales, le prix étudiant, le prix presse et le prix du public parmi les dix films suivants en compétition :

The President’s Cake Copyright TPC Films LLC

Derrière les Drapeaux, le Soleil de Juanjo Pereira

Edge of Night de Türker Süer

Les Fleurs du manguier d’Akio Fujimoto

Imago de Deni Oumar Pitsaev

Militantropos d’A. Gorlova, Y. Smith, S. Mozgovyi

Le Pays d’Arto de Tamara Stepanyan

The President’s Cake de Hasan Hadi

My Father’s Shadow d’Akinola Davis Jr.

Under the Volcano de Damian Kocur

The Square de Bo Sol Kim

With Hasan in Gaza de Kamel Aljafari

Le jury lycéen aura la mission de départager les dix courts-métrages projetés le vendredi 10. À noter la présence d’équipes de films, à l’issue de la projection de certains de ces films, tant longs que courts.

Et les propositions ne s’arrêtent pas là. La rubrique Perspective 2025 offre onze films, dont Un simple accident de Jafar Panahi, Palme d’or au festival de Cannes 2025. Le cinéma fantastique japonais sera mis en avant. Les paradoxes et urgences climatiques seront évoqués. Trente ans après sa sortie, une copie restaurée de La reine Margot permettra de revisiter cette page de notre Histoire façonnée par Patrice Chéreau. Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes, fera lui aussi revivre le cinéma d’antan lors d’une ciné-conférence au cours de laquelle défileront à l’écran des chefs-d’œuvre et des images méconnues, restaurées, des frères Lumière. Les médiathèques ouvriront leurs portes au coup de projecteur sur les métiers du cinéma les jeudi 9 à 14h et vendredi 10 à 10h.

Enfin, l’émotion devrait être au rendez-vous lors de la rencontre avec Michel Hazanavicius autour de son livre Carnets d’Ukraine, récit né des témoignages d’hommes et de femmes brutalement projetés dans la guerre.

Une treizième édition qui devrait combler autant les amoureux du septième art que les passionnés d’Histoire.