Frankenstein - David Sala - la chronique BD

Résumé : Traqué par un monstre qu’il a lui-même créé, le docteur Frankenstein vit dans la peur et les regrets, ayant perdu ses amis et ses proches dans une quête qui dépassait la frontière entre la vie et la mort...

Critique : Œuvre emblématique, fulgurante et colossale, Frankenstein continue de fasciner et d’être adaptée, les années 2020 recherchant une originalité de point de vue (l’album magnifique de Sandra Hernandez très poignante, ou encore le film de Gyllenhaal sur la fiancée...), ou encore voulant exacerber la beauté contrastée de cette histoire, comme c’est le cas pour le réalisateur Del Toro, mais aussi David Sala. L’auteur a souhaité faire de cette entreprise un hommage appuyé à l’art, et notamment la peinture, en intégrant des œuvres qui l’ont marqué tout au long d’un récit où le tragique s’impose. En effet, l’adaptation a d’abord recherché la pertinence, l’élégance de l’original, reprenant des passages méconnus, notamment la jeunesse, le mariage, qui sont parfois un peu raccourcis par les adaptations récentes, car elles ne montrent pas le monstre. Lorsque celui-ci apparaît, d’abord fantôme rôdeur, puis spectre vengeur, il semble convenu de respecter la chronologie qui l’installe non pas de manière linéaire mais avec des crises, des soubresauts de violence qui là encore tendent à respecter la trame originale, une manière de rendre hommage au talent de narratrice de Mary Shelley.

© Casterman / Sala

Dans sa quête de l’adaptation parfaite, David Sala a donc respecté le cadre du récit, pour mieux s’en affranchir ensuite par la voie graphique. Saisissantes de beauté, ces planches, dont la plupart sont traitées comme des tableaux à part entière, laissent entrevoir un travail considérable, mais surtout une volonté double : d’une part, celle de donner vie à une œuvre qui a vraisemblablement marqué l’auteur dans sa chair de scénariste, la souffrance de la créature et du créateur crevant les pages avec tant de couleurs que l’on se trouve aspiré dans ce débordement. D’autre part, la volonté d’illustrer en faisant référence à des artistes (Klimt, Kandinsky et tant d’autres...) qui ont eux aussi marqué le dessinateur. Un double hommage donc, qui mêle toutes les influences, de la littérature à la peinture, dans un engagement total de l’auteur qui a cherché la perfection dans toutes ses pages, l’album achevé ressemblant davantage à un vernissage qu’à un produit imprimé.

© Casterman / Sala

Œuvre totale, cette adaptation d’un classique est une réussite incroyable, non pas tant par la fidélité à l’œuvre originale que par la richesse de sa recherche d’apparat pour l’encadrer, faisant de l’album une référence pour les adaptations futures.