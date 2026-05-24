Frankenstein - David Sala - la chronique BD

Le 24 mai 2026
- Dessinateur : David Sala
- Genre : Adaptation, Fantastique
- Editeur : Casterman
- Famille : Roman graphique
- Date de sortie : 15 avril 2026
Adaptation artistique et hypnotique de l’oeuvre de Mary Shelley.
Résumé : Traqué par un monstre qu’il a lui-même créé, le docteur Frankenstein vit dans la peur et les regrets, ayant perdu ses amis et ses proches dans une quête qui dépassait la frontière entre la vie et la mort...
Critique : Œuvre emblématique, fulgurante et colossale, Frankenstein continue de fasciner et d’être adaptée, les années 2020 recherchant une originalité de point de vue (l’album magnifique de Sandra Hernandez très poignante, ou encore le film de Gyllenhaal sur la fiancée...), ou encore voulant exacerber la beauté contrastée de cette histoire, comme c’est le cas pour le réalisateur Del Toro, mais aussi David Sala. L’auteur a souhaité faire de cette entreprise un hommage appuyé à l’art, et notamment la peinture, en intégrant des œuvres qui l’ont marqué tout au long d’un récit où le tragique s’impose. En effet, l’adaptation a d’abord recherché la pertinence, l’élégance de l’original, reprenant des passages méconnus, notamment la jeunesse, le mariage, qui sont parfois un peu raccourcis par les adaptations récentes, car elles ne montrent pas le monstre. Lorsque celui-ci apparaît, d’abord fantôme rôdeur, puis spectre vengeur, il semble convenu de respecter la chronologie qui l’installe non pas de manière linéaire mais avec des crises, des soubresauts de violence qui là encore tendent à respecter la trame originale, une manière de rendre hommage au talent de narratrice de Mary Shelley.
© Casterman / Sala
Dans sa quête de l’adaptation parfaite, David Sala a donc respecté le cadre du récit, pour mieux s’en affranchir ensuite par la voie graphique. Saisissantes de beauté, ces planches, dont la plupart sont traitées comme des tableaux à part entière, laissent entrevoir un travail considérable, mais surtout une volonté double : d’une part, celle de donner vie à une œuvre qui a vraisemblablement marqué l’auteur dans sa chair de scénariste, la souffrance de la créature et du créateur crevant les pages avec tant de couleurs que l’on se trouve aspiré dans ce débordement. D’autre part, la volonté d’illustrer en faisant référence à des artistes (Klimt, Kandinsky et tant d’autres...) qui ont eux aussi marqué le dessinateur. Un double hommage donc, qui mêle toutes les influences, de la littérature à la peinture, dans un engagement total de l’auteur qui a cherché la perfection dans toutes ses pages, l’album achevé ressemblant davantage à un vernissage qu’à un produit imprimé.
© Casterman / Sala
Œuvre totale, cette adaptation d’un classique est une réussite incroyable, non pas tant par la fidélité à l’œuvre originale que par la richesse de sa recherche d’apparat pour l’encadrer, faisant de l’album une référence pour les adaptations futures.
220 pages – 28 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.