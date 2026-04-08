Graine de vaurien – Kid Toussaint, Miss Prickly - la chronique BD

Kid Toussaint écrit ce western où l’on suit les protagonistes de l’enfance à l’âge adulte. Miss Prickly dessine cette histoire de culpabilité et de sang. Un western étonnant mêlant violence et enquête.

Résumé : {Graine de vaurien} débute sur un homme lançant des tomates sur les murs d’une cellule. Il crache sa colère contre le prisonnier, John Warlock, dont la pendaison est imminente. Malgré l’exécution à venir, la petite ville de Salina continue sa vie normalement. Les enfants jouent au shérif et aux bandits. D’ailleurs, ces derniers attachent un enfant sur la voie ferrée où aucun train ne passe...

Critique : Kid Toussaint nous plonge dans un western crépusculaire, s’étalant sur des décennies. La fin de l’histoire marque d’ailleurs la période clôturant l’ouest sauvage. C’est une autre forme de sauvagerie qui arrive, mais le sujet n’est pas là.

Ce groupe d’enfants liés à un tragique accident porte toute leur vie une culpabilité qui crée de nombreux problèmes. Chaque membre de la petite bande réagit différemment à ce qui s’est passé et exulte sa colère, sa honte, ses regrets à sa manière. Et comme une sorte d’effet boule de neige, leur réaction ne fait qu’empirer la situation au fil du temps. En toile de fond, ces grands espaces que la civilisation finit par conquérir et ces petites villes qui se retrouvent à l’abandon. Et les différents protagonistes survivent comme ils le peuvent, du bon ou du mauvais côté de la loi.

C’est une histoire sombre, tragique et crépusculaire, une histoire triste de vies gâchées par un trop lourd secret. Certains sont hantés par la question « et si on avait agi autrement ce jour-là ? ». Mais il est impossible de revenir en arrière, il faut continuer la marche en avant, en cachant sa culpabilité.

© Kid Toussaint, Miss Prickly / Grand Angle

Miss Prickly donne vie à toute cette galerie de personnages à différents moments de leu existence : enfant, adolescent, jeune et adulte confirmé. On voit les traits des visages qui mûrissent avec le temps. Les décors nous immergent sans peine dans cette époque. Les couleurs rendent les différents moments de la journée, nuit, coucher de soleil ou jour éclatant, mais elles nous plongent aussi dans l’action, avec le rouge qui marque de différentes manières la mort.

Graine de vaurien est un western sombre, où le fardeau des remords pèse d’années en années jusqu’à l’inéluctable.