Semaine du 20 mai 2026 : les sorties en salle

Le Festival de Cannes bât son plein et tous les regards se tournent sur Autofiction de Pedro Almodóvar, à l’affiche cette semaine.

News : Les nouveautés de la semaine du 20 mai 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Pathé Distribution

– Autofiction, de Pedro Almodóvar

– Les goûteuses d’Hitler, de Silvio Soldini

– Maximilien Kolbe, de Anthony D’Ambrosio

– Morte e Vida Madalena, de Guto Parente

– Passenger, de André Øvredal

– Star Wars : The Mandalorian and Grogu, de Jon Favreau

– Vanilla, de Mayra Hermosillo

Long métrage documentaire

– Charli XCX : Alone Together, de Bradley Bell, Pablo Jones-Soler

Long métrage d’animation

– All You Need Is Kill, de Kenichiro Akimoto, Yukinori Nakamura

Reprise

Leaving Las Vegas, de Mike Figgis (1995)