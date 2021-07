Hantée – Shaghayegh Moazzami – la chronique BD

Résumé : Shaghayegh Moazzami a quitté l’Iran à 30 ans, à la faveur d’un mariage blanc avec son meilleur ami, afin de vivre heureuse dans un pays libre. Malgré cette nouvelle vie, la jeune dessinatrice n’a pas réussi à trouver la paix intérieure, littéralement hantée par le poids de la religion et des traditions qu’on lui a asséné dans sa jeunesse. Ce poids qui affecte sa psyché est matérialisé dans le récit par une vielle folle moralisatrice qui l’insulte et lui reproche sans cesse son mode de vie occidental. Pour tourner la page, Shaghayegh Moazzami doit se débarrasser de cette vieille femme qui hante son esprit.

Installée au Canada depuis 2016, l’Iranienne Shaghayegh Moazzami livre avec sa première bande dessinée un témoignage éclairant sur le paradoxe de la permanence des normes sociales et des traditions ancrées chez celles et ceux qui cherchent pourtant à les fuir. L’autrice a l’intelligence visuelle et narrative de personnifier ce poids des traditions par une vieille femme qui pollue ses journées avec ses remarques et l’empêche d’avancer et de s’intégrer pleinement à la société canadienne. Shaghayegh Moazzami livre sans fausse pudeur ses doutes et ses tâtonnements au quotidien jusqu’à ce qu’elle parvienne à faire disparaître cette femme fictive mais ô combien encombrante dans sa vie.

Shaghayegh Moazzami – Éditions çà et là pour la traduction française

L’effet de réel de ce récit autobiographique passe par le dessin très brut au crayon et au feutre noir. Les multiples hachures et la prééminence du noir et de nuances de gris utilisés par la dessinatrice pour figurer les décors reflètent sa psyché tourmentée, alors que celle-ci explique – et son livre en est la preuve – qu’elle a trouvé dans le dessin une forme de catharsis pour se libérer. Si ce choix graphique peut surprendre le lecteur à première vue, il sert parfaitement le propos du récit.

Shaghayegh Moazzami – Éditions çà et là pour la traduction française

Après les œuvres de Mana Neyestani (Une métamorphose iranienne, Petit manuel du parfait réfugié politique), les Éditions çà et là nous font découvrir un nouveau talent de la bande dessinée iranienne qui partage ses souffrances et les stigmates liées à l’exil. Un rappel utile par les temps qui courent.