Interview de Patrick Sigwalt - Compositeur et président du Conseil d’​administration de la SACEM

aVoir-ALire : Si vous deviez expliquer le rôle de la SACEM à nos lecteurs en quelques lignes, que leur diriez-vous ?

Patrick Sigwalt : La Sacem a été créée dans le sillage du siècle des Lumières par des auteurs, des compositeurs et des éditeurs qui ont décidé, en 1851, de prendre leur destin en main, en se regroupant pour reprendre leur liberté de création et s’affranchir des commandes d’Etat. Son rôle aujourd’hui est de collecter et répartir les droits d’auteur, promouvoir et soutenir les créateurs, défendre et protéger ses membres. Elle prône un modèle de solidarité et de diversité de création, en permettant une égalité de traitement entre les membres confirmés et les talents émergents.

aVoir-aLire : Nous avons tous en tête la musique d’un long métrage qui nous a profondément marqués. Certains films nous restent même précisément pour leur musique, qu’elle soit originale ou non. Pourtant, tous les ans, certains voient se dérouler la cérémonie de remise des prix du Festival de Cannes, considéré comme le plus important du monde, en se posant une question : pourquoi la musique ne fait-elle pas l’objet d’une récompense ? Comment l’expliquez-vous ?

Patrick Sigwalt : C’est une anomalie que nous sommes nombreux à dénoncer depuis des années. On nous dit que si nous remettons un prix pour la musique, il faudrait le faire pour les décors et le reste… C’est oublier un peu vite qu’au titre du code de la propriété intellectuelle, les trois auteurs d’un film sont le scénariste, le réalisateur et le compositeur. Le festival de Cannes se déroule dans le pays qui a vu naître le droit d’auteur et s’honorerait de remettre enfin un prix à la musique qui a participé à faire rêver des générations, en accompagnant fidèlement l’essor du septième art.

Crédits Eric Garault

aVoir-aLire : Souhaiteriez-vous qu’un prix soit remis à la création musicale pour les films, et comment faire pour mettre cela en place, le cas échéant ?

Patrick Sigwalt : Un prix pérenne pour la musique doit voir le jour. L’utilisation de titres existants ou de chansons peut être, dans certains cas, tout à fait pertinent. Il ne faut donc pas, à mon sens, limiter ce prix à la musique originale. Le cinéma est un art de collaboration et la reconnaissance des métiers qui le composent est essentielle. Je suis à l’entière disposition des dirigeants du festival, pour travailler ensemble sur les modalités de la création d’un tel prix.

aVoir-aLire : Pour finir sur une note plus légère : quel est, pour vous, le plus beau film à seulement écouter ou à voir en tournant le dos à l’écran ?

Patrick Sigwalt : Beaucoup de bandes originales me replongent immanquablement dans les images et les émotions du cinéma, mais il y en a une qui m’invite au voyage, au-delà du magnifique film de David Lynch. Il s’agit de cette magnifique partition d’Angelo Badalamenti pour The Straight Story.