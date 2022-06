Isekai Gourmets T.1 - Tomohiro Shimomura, Sato Tsukishima - la chronique BD

Résumé : Dans un monde parallèle de fantasy, une nappe magique permet de faire apparaître des plats issus de notre réalité. Une confrontation inédite entre les produits industrialisés plongés dans un monde de donjons, dragons et trolls en tout genre...

Les mondes de fantasy éveillent souvent notre appétit, des scènes de banquet alléchantes aux repas pris au coin d’un feu de camp : songeons par exemple au lembas des Elfles ou au dîner de mariage du côté des Frey dans Game of Thrones. C’est tout à l’honneur des auteurs japonais d’en avoir fait le sujet de leur isekai (sous-genre de la fantasy japonaise où un personnage se retrouve transporté dans un autre monde). Les auteurs font ici surgir dans un univers de fantasy non pas un personnage mais des produits de grande consommation. Cette déviation est originale par rapport à la tradition de ce sous-genre récent, puisque c’est plutôt une héroïne ou un héros qui se trouve généralement transportée. Ici, les plats apparaissent auprès d’un petit groupe d’aventuriers qui n’est pas sans nous le donjon de Naheulbeuk. Car il y a bien un côté comique, décalé dans ce manga : le langage est châtié, et on découvre avec surprise des plats dont sont friands les Japonais, souvent emballés et donc impressionnants pour des personnages habitués à des mets bruts, avec des goûts inattendus, comme cette sauce barbecue qui peut sauver une viande de dragon souvent jugée trop coriace... Entre capture par des orcs et chasse au trésor, on a des chapitres assez distincts qui se raccrochent à chaque fois à cette nappe magique qui fait apparaître des aliments d’une banalité évidente pour notre société de consommation.

© Soleil / Tsukishima

Pour ce qui est du dessin, le détail qui vient immédiatement à l’esprit est le décalage, voulu, entre la minutie des produits de notre réalité, en contradiction avec les visages et costumes assez peu décrits des personnages, aux mines déconfites puis ruisselantes de bonheur. On regrettera sûrement de ne pas avoir plus vu de décors un peu plus fouillés, de méchants un poil plus imposants pour ne pas être dans la farce constante, mais ceci étant dit, il faut rappeler que le genre impose ce ton sardonique et léger tout au long des péripéties, qui pour l’instant donne au manga un rythme soutenu et bien cadencé.

© Soleil / Tsukishima

Joli et succulent isekai, ce manga n’est cependant pas fait pour les plus fins gourmets mais plutôt pour ceux qui voudront passer un bon moment avec des aliments reconnaissables entre mille de la culture japonaise.