IVG. À nos corps libres. Récits intimes de femmes – Léa Bordier, Marjorie Demaria et alii - la chronique BD

Le 12 septembre 2025
- Dessinateurs : Collectif, Édith Chambon, Violette Benilan
- Collection : Encrages
- Genre : Biographie, Roman graphique, Société
- Editeur : Delcourt
- Famille : BD Franco-belge, Roman graphique
- Date de sortie : 3 septembre 2025
Un recueil de témoignages intimes d’une puissance intemporelle.
Résumé : Avec ses huit histoires véritables et sensibles qui évoquent l’avortement, cet ouvrage permet avant tout une sororité entre celles qui ont vécu, se posent des questions ou auront à défendre une liberté fragile, celle de l’interruption volontaire de grossesse.
Critique : Témoigner, c’est avant tout transmettre pour soi : une partie de sa vie, une expérience, un trauma... Quelque chose à raconter, mais c’est aussi un relais, car ce que l’on veut, c’est que cela n’arrive pas aux autres, ou que les autres comprennent, qu’ils ou elles puissent s’identifier. Enfin, c’est également raconter une société, voir ses failles, ses faiblesses et toutes ses faces cachées. Ce recueil initulé IVG À nos corps libres est évidemment les trois à la fois, et son sujet en fait peut-être un sujet de témoignage parmi les meilleurs, ou du moins les plus pertinents. Face à des hommes (et hélas femmes) de pouvoir qui comptent bien montrer ce droit du doigt, il convient de ne pas oublier ce qu’était la société avant, et encore aujourd’hui, pour construire un avenir plus serein. Avec ces huit histoires étouffantes de réalité, les Léa Bordier et Marjorie Demaria ont rassemblé huit destins qui peuvent amener tant de femmes (et d’hommes) à réfléchir sur ce sujet qui ne devrait pas un débat, celui du droit à disposer de son corps. En choisissant un premier témoignage qui fait partir dans le passé, et un dernier définitivement ancré dans les années 2020, la chronologie des récits, même si elle ne se veut pas chronologique, montre tout de même une évolution, avec toutefois des expériences très dissemblables : tabou et secret dangereux, thème qui brise le couple ou une famille, jusqu’à émancipation du corps et du regard des autres, il y a tout de même un élément central qui, heureusement, finit par s’imposer : le soutien, la sororité font que l’isolement n’est pas une fatalité.
© Delcourt / Bénilan
Pour illustrer ces huit récits, un collectif regroupant quatre dessinatrices (dans l’ordre d’apparition Violette Benilan, Anne-Olivia Messana, Edith Chambon et Lucymacaroni) a donc répondu à l’appel. Chacune dans un style différent, ancien et aquarelles froides, lumineux et pastel, traits ronds ou fins, elles ont su donner vie à des femmes que l’on croit connaître, tant ces destins sont saisis par des planches qui respirent l’empathie, la compassion et la volonté d’entraide. Les dessins semblent dire d’eux-mêmes : nous ne les jugeons pas, alors toi aussi, lecteur, tu ne jugeras point. Car il n’y a rien à juger, seulement à ressentir, pour comprendre que le choix d’une forme, la couleur d’une flaque ou l’effacement d’un sourire sont autant de difficultés que toutes les femmes ont subies.
© Delcourt / Bénilan
Ouvrage collectif qui donne à voir une sororité immense et lumineuse par le biais de récits de vie, illustrés avec délicatesse et tendresse, IVG À nos corps libres démontre que l’intime est bien évidemment universel, et que des combats ne cessent jamais.
88 pages – 17,95 €
