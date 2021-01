Je suis un assassin (et je surpasse le héros) . T1 – Hiroyuki Aigamo, Matsuri Akai, Tozai - chronique BD

Résumé : Je suis un assassin (et je surpasse le héros) nous entraîne aux côtés de Akira Oda. Ce jeune lycéen, ainsi que toute sa classe, se retrouve transporté magiquement dans un monde médiéval où habitent démons, elfes et rois. Là, ils sont chargés d’assassiner le roi-démon qui projette d’envahir le continent des humains. Mais Akira soupçonne rapidement que les choses ne sont pas vraiment aussi simples.

Ce genre fait fureur au Japon et ce shonen reste dans la lignée, pour l’instant, de ce que nous avons déjà pu voir. Le titre peut laisser croire à une histoire en partie humoristique mais ce n’est pas vraiment le cas ici, à part deux trois situations comiques. Le schéma demeure classique : ce groupe de jeune transporté ailleurs va avoir parmi eux, bien sûr, un héros potentiel doté de statistiques énormes... L’originalité réside dans le fait que le héros reconnu par tous n’est pas Akira, le héros de l’histoire. Mais comme le jeune lycéen est notre protagoniste, ce subterfuge ne fait pas long feu.

Sur cette trame classique, le récit fonctionne bien, on suit les aventures d’Akira. Mais les scènes d’action dont on pressent la victoire des personnages, les retournements parfois attendus ne nous surprennent plus. On se demande quel est l’enjeu et si quelques questions, plusieurs éléments nous donnent des indices, seule la lecture de la suite nous éclairera pour de bon. Les personnages sont attachants et certains caractères secondaires apparaissent et se dessinent de manière très intéressante.

Hiroyuki Aigamo, Matsuri Akai, Tozai / Doki Doki

Les graphismes sont classiques, de style shonen, et manga en général. Noir et blanc appuyé de trames grises, personnages stylisés manga, composition éclatée des pages quand le rythme s’accélère, décors réalistes... On notera que les décors se posent le temps de quelques cases et disparaissent régulièrement pour accentuer la présence des personnages.

Je suis un assassin (et je surpasse le héros) est un shonen d’aventures dans un monde de fantasy avec ce clin d’œil jeu vidéo maintenant classique. Des personnages secondaires se mettent en place qui éveillent notre curiosité pour la suite. Cette série est toujours en cours au Japon et compte actuellement trois tomes.