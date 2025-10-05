Kagurabachi T.3 - Takeru Hokazono - la chronique Manga

Résumé : La quête de Chihiro se poursuit. Après un affrontement dévastateur contre Sôjô, notre héros ne prend pas le temps de se remettre pour retrouver son héritage et venger son père.Mais les choses ne sont jamais simples et le combat n’est pas fini...

Critique : En toute simplicité, ce manga continue à scotcher le lecteur. En effet, ce troisième tome poursuit sur la lancée des deux précédents et nous vous conseillons de lire la critique du premier et du deuxième tome avant d’entamer la lecture de celle-ci.

Après un combat épique conte Sôjô, nous découvrons qu’il n’était qu’un pion un pantin au sein de Hishaku, l’organisation qui a volé les sabres légendaires de Kunishige et pris sa vie lançant Chihiro, son fils, sur la voie de la vengeance.

KAGURABACHI © 2023 by Takeru Hokazono/SHUEISHA Inc.

Pour arriver à ses fins, notre héros a trouvé un nouveau moyen, le Rakuzaichi ! Une salle des ventes où l’on peut tout acheter et tout vendre… mais comment participer à cet évènement secret plus protégé qu’un sommet de l’ONU ? Après une première tentative en se rapprochant des yakuzas, Chihiro fait une rencontre improbable, Hakuri Sazanami, membre paria de la famille à l’origine du Rakuzaichi souhaitant mettre fin à cette « tradition » familiale.

Ce troisième tome possède un rythme plus posé, Takeru Hokazono prend un peu de temps pour mettre en place son univers et son intrigue. Ceci étant dit, les fans d’action ne seront pas déçus car il nous régale une nouvelle fois avec des combats aussi graphiques qu’intenses. Quel régal visuel !

Le mangaka maîtrise de plus en plus le rythme de son récit permettant de jouer avec les sentiments du lectorat. L’intrigue prend le temps de se développer et les propositions de Takeru Hokazono augurent de très belles choses pour la suite. Les projets de Chihiro pour se venger et récupérer son héritage n’ont pas fini de nous bouleverser.

Nous avons lu ce manga, ou plutôt nous l’avons dévoré avec passion, revenant bouche bée sur certaines pages. Nous attendons avec impatience de nous plonger dans la suite de Kagurabachi qui continue de faire partie de nos grandes découvertes mangas de cette année tant son univers, son intrigue et ses personnages nous tiennent à cœur !