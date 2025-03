Kagurabachi - Takeru Hokazono - la chronique Manga

Résumé : Une quête de vengeance dans un monde de Yakuzas magiciens ! Chihiro cherche à retrouver l’organisation qui a commandité l’assassinat de son père, un forgeron de légende à la technique inégalée. Armé de son katana et entouré de quelques amis, le jeune homme met tout en œuvre pour atteindre son but.

Critique : Auréolé d’un beau prestige, régulièrement dans le top des ventes au Japon, dès ses premiers chapitres dans le top de Manga Plus (devant One Piece), vainqueur d’un Next Manga Awards 2024 ou encore sélectionné pour le Shôgakukan Manga Awards, nous attendions ce titre au tournant … et nous n’avons pas été déçu ! Bien qu’il s’agisse de son premier manga, la maîtrise de Takeru Hokazono est impressionnante ! Que ce soit graphiquement ou scénaristiquement, le lecteur en prend plein les yeux.

Dans un Japon entre tradition et modernité, nous découvrons Chihiro, un jeune garçon prévenant, passant les journées dans la forge auprès de son père, Kunishige Rokuhira, un forgeron légendaire. Au fur et à mesure de l’histoire nous en apprenons plus sur le talent et le passé du père de Chihiro nous permettant d’entrevoir les raisons qui ont poussé Hishaku, une organisation de mages très semblable aux yakuzas, à le tuer.

Trente-huit mois plus tard, nous découvrons un Chihiro complètement changé : devenu l’esclave d’une haine qui le consume, avec un désir profond et violent de se venger.

KAGURABACHI © 2023 by Takeru Hokazono/SHUEISHA Inc.

Si vous aimez l’action, vous ne serez pas déçus, tant les scènes de combats au sabre sont magnifiques.

KAGURABACHI © 2023 by Takeru Hokazono/SHUEISHA Inc.

Mais il y a plus que de très belles images dans ce manga et l’histoire n’est pas en reste… Bien qu’il soit consommé par sa quête, nous ressentons un attachement pour Chihiro, ce garçon profondément gentil mais dont la vie va pousser sur le chemin de la haine et de la violence. Heureusement les personnages « secondaires » permettent d’apporter un peu de légèreté et permettent de donner à l’ensemble cette identité qui nous a séduit !

En conclusion, ce premier tome est excellent et mérite toute les louanges qu’il a reçu. Hâte d’être en avril pour découvrir la suite...