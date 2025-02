L’âge bête – Jonathan Munoz - la chronique BD

Jonathan Munoz revient une nouvelle fois sur sa jeunesse, avec ce second opus faisant suite à Petit Journal d’un gros fragile qu’il écrit et dessine lui-même. Les couleurs sont de Anne-Claire Thibaut-Jouvray. Un second volet drôle et émouvant à la fois.

Résumé : {L’âge bête} nous plonge dans l’adolescence et le jeunesse de Jonathan. Le temps de quelques moments forts de sa vie, on le suit de onze à dix-huit ans.

Critique : On retrouve le jeune Jonathan dans les nouvelles années de sa jeunesse, entrée au collège jusqu’à la fin du lycée. Les ennemis, les copains, les situations embarrassantes, la famille, les premières amours, la recherche de soi, les occasions ratées, la confrontation à la mort… L’auteur explore tout ces moments forts de son adolescence pour les condenser en histoires courtes d’une page. La BD est découpée en petits chapitres traitant chacun d’une année. Le décalage entre les événements vécus et le regard porté par Jonathan Munoz permet de créer cette ambiance douce-amère, de trouver comment relativiser les choses. On rit, on compatit et on comprend les souffrances du jeune garçon, que la dure réalité rattrape bien vite et trop tôt.

Jonathan se cherche et met du temps à se trouver, toute son enfance y passe et ainsi, il nous renvoie à notre propre enfance car nous avons vécues d’une autre manière, peut-être nombre de situations dépeintes. Le gros dur de l’école qui vient s’imposer, la camarade qu’on ignore sans réaliser qu’elle est amoureuse et d’autres souvenirs typiques. Ce diptyque formé avec son album précédent, Petit journal d’un gros fragile, nous offre en une centaine de pages un retour en enfance avec ses quelques hauts et son paquet de bas.

© Jonathan Munoz / Fluide Glacial

Jonathan Munoz reste dans le même style graphique que pour l’album précédent. Un trait fin, des visages vraiment expressifs, des yeux comme deux ellipses noires, des décors posés en quelques traits qui nous emmènent tout de suite dans les lieux de la scène. Une ambiance qui doit aussi beaucoup aux couleurs de Anne-Claire Thibaut-Jouvray.

La composition jouant sur quatre bandes permet de prendre le temps de raconter l’anecdote sur une page. Notons les dessins d’introduction de chapitre qui posent un croquis de Jonathan dans son nouvel âge, entouré de notes permettant de comprendre les références culturelles de cette année-là.

L’âge bête est une BD réussie qui nous entraîne dans une jeunesse pas totalement comme les autres mais où l’on se retrouve beaucoup.