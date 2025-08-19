L’âme du dragon T.2 – Makoto Hoshino - la chronique BD

Makoto Hoshino scénarise et illustre toujours ce manga d’une quête impossible. Dans ce deuxième tome, un ennemi redoutable se dresse sur la route des deux amis. De la magie, des dragons, des combats et de l’humour sont au programme de ce nouvel opus.

Résumé : Ce deuxième volume débute avec Isagi Kushinada enfermé dans une cellule, un séjour dont il devra régler la facture ! En effet, il est prisonnier de la dangereuse marchande Mahina Jumonji pour qui tout a un prix. D’ailleurs, son meilleur ami Chienami se retrouve avec une lourde dette envers la négociatrice, mais un retournement inattendu va permettre aux deux compagnons de se sortir de ce mauvais pas...

Critique : La quête du dragon menée par Isanagi et Chienami est mise de côté pour régler un problème plus immédiat. Mais c’est une lourde tâche qui les attend et qui va nous tenir en haleine au moins jusqu’au prochain tome.

Dans cette nouvelle mission, Isanagi et Chienami renforcent leur amitié. Ils se heurtent pourtant à de grands obstacles. Les talents et les plans de Mahina Jimonji ne sont pas étrangers aux épreuves rencontrées. Après les avoir tirés d’un mauvais pas, elle leur demande rétribution pour son aide.

On n’est donc pas au bout de nos surprises. Ca tombe bien, il ne s’agit que du deuxième tome de cette série d’heroic fantasy. Et tout comme Isanagi, on découvre le fonctionnement de ce monde médiéval où les divinités sont des dragons survolant le monde.

Makoto Hoshino développe son intrigue et dévoile petit à petit les coutumes et traditions de ce monde. Mais Isanagi n’est pas juste un candide dans une société inconnue. Il ne faut pas oublier que c’est un bourreau compétent et reconnu, malgré son jeune âge. Il s’adapte parfois bien plus vite qu’on ne s’y attend à la société qui l’entoure.

Dans ce deuxième volume, les morts s’entassent, et nos deux héros doivent être prudents devant l’adversaire de taille qu’ils affrontent. Une série à la violence et aux choix moraux à éviter pour les plus jeunes.

Makoto Hoshino / Doki Doki

On ne retrouve pas dans les premières pages la technique mixte que Makoto Hoshino avait utilisée dans le premier tome, et c’est regrettable. Mais son style est toujours là pour ce manga d’action et de réflexion. Noir et blanc mélangé de trames de gris, personnages stylisés, grands yeux, petit nez et petite bouche. S’ajoutent à cela décors et vêtements très détaillés, hachures pour marquer les ombrages et bel emploi des lignes d’action.

L’âme du dragon T.2 suit les pérégrinations de Isanagi et Chienami. Leur nouvelle quête retarde d’autant leur recherche d’un dragon, mais ils se doivent pourtant d’accepter.