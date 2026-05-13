L’Apprenti de Lord Magear T.1 - FLIPFLOPs - la chronique Manga

Le 13 mai 2026
- Scénariste : FLIPFLOPs>
- Dessinateur : FLIPFLOPs
- Genre : Fantasy
- Editeur : Mana Books
- Famille : Manga
- Date de sortie : 2 avril 2026
Nouvelle série de Dark Fantasy pour le duo de mangakas de Darwin’s Game
Résumé : Gar a toujours rêvé de suivre les traces de son paternel et de devenir un mercenaire. Cependant son renvoi de la troupe dans laquelle il a grandit pousse Gar sur les routes.Aux côtés de chevaliers avec qui il a signé un contrat, il doit éliminer une sorcière. Il découvre rapidement qu’il s’agit de celle qui l’avait sauvé enfant. C’est à ce moment que sa vie bascule ... et qu’il devient l’apprenti de cette sorcière, Kuon !
Critique : Après le très réussi survival game, Darwin’s Game, Ginko et Yuki Takahata, le duo de mangakas qui se cachent derrière le pseudonyme FLIPFLOPs entame une nouvelle aventure et s’attaquent à la fantasy, et même à de la dark fantasy !
Le manga s’ouvre sur le sauvetage d’un petit garçon du nom de Gar par une magicienne elfe. Cinq ans plus tard, le garçon a, un peu, grandit et cherche désormais une place de mercenaire dans un groupe d’aventuriers. Chose originale, le héros, bien que jeune, n’est pas un garçon naïf voulant faire ses preuves mais bien un guerrier endurci forgé dans les combats par un père capitaine d’une troupe de mercenaires à la réputation exceptionnelle. Ce sont ses qualités martiales qui permettront à Gar de se voir confier l’opportunité de participer à une mission visant à tuer le magicien Albernacht.
© FLIPFLOPs, 2026 by SHOGAKUKAN, 2026 Mana Books
Revenons un moment sur l’univers dans lequel se déroule cette histoire. Au premier abord, rien de très surprenan : des elfes, des magiciens et des guerriers dans un monde magique. Mais les mangakas ont réussi à nous happer grâce à de petites trouvailles comme les Magear, des artefacts magiques dont les magiciens se servent pour accomplir des prouesses à l’image du Jaspe de Gushion. Nous manquons d’informations pour cerner véritablement de quoi il s’agit mais, à n’en pas douter, des explications viendront dans les prochains tomes.
© FLIPFLOPs, 2026 by SHOGAKUKAN, 2026 Mana Books
En tant que guerrier, Gar ne fait, normalement, pas le poids face à un magicien car, comme l’a dit l’elfe qui l’avait sauvé "même si tu levais une armée de 1000 soldats, ils finiraient anéantis !" pourtant le jeune homme va déjouer les statistiques... Après un combat épique qui ravira les amateurs de combats magiques, Gar se retrouve face à un choix apte à bouleverser sa vie et, dans une certaine mesure, les perceptions du monde magique. Serait-il ce lien entre l’épée et la baguette à l’image de Will dans la série Wistoria : Wand and Sword ?
Ce n’est pas la seule série à laquelle on pense en lisant ce premier tome. Maître Kuon ressemble assez, par son caractère, à Frieren dans le manga éponyme et possède d’ailleurs le même capital sympathie ! Nous avons pris beaucoup de plaisir à lire ce premier tome qui laisse de nombreux points dans le vague, nous l’espérons à dessein. Le très joli duo formé par Gar et Kuon n’a pas fini de nous livrer tous leurs secrets et il nous tarde d’en découvrir davantage.
192 pages - 7,20 €
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