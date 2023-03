L’arme à gauche - Pierre Maurel - la chronique BD

Résumé : Mario habite à l’écart du monde dans un petit cabanon du sud de la France. Son téléphone portable placé dans une boîte à chaussures sonne, lui annonçant un décès. Il prend alors la route, se déplaçant à pied, dormant dans la nature ou chez des personnes rencontrées au fil de son trajet. Il se remémore l’Italie de son enfance et ce qui, dans les années 1970, l’a conduit à embrasser la lutte armée.

Critique : Pierre Maurel est de ces auteurs à l’œuvre ample, dense et passionnante. À son aise dans la chronique comme dans le fantastique, il s’attache à la vie la plus quotidienne, l’observant en profondeur. Il accorde une grande importance à la construction de ses récits, ceux-ci étant d’une richesse et d’une justesse rares.

Cette Arme à gauche témoigne brillamment de cela, de sa première à sa dernière case. Des éléments qui chez d’autres tiendraient du seul cliché (la vie au plus près de la nature, la force et la beauté des rencontres, la critique de la société de consommation…) revêtent ici une véritable force. Cela réside sans doute dans le fait que Pierre Maurel brosse autant le portrait d’un homme que celui d’une société, d’une époque, d’engagements politiques.

Pour cela, il effectue des choix narratifs exigeants : les ellipses spatio-temporelles, fréquentes, arrivent sans crier gare ; les textes placés en minuscules, bien qu’écrits en français, rapportent des propos tenus en italien ; certaines cases sont montrées en vue subjective, du point de vue du personnage principal ; les couleurs plutôt automnales sont un écho visuel à la dimension crépusculaire du récit… Ce dernier demeure vivace et clair, limpide et fluide, générateur de multiples réflexions. Le dessin, dynamique et précis, attentif aux détails et parfois contemplatif, tendre ou volontiers caustique, rend personnages et aventure pleinement crédibles et touchants.

Pierre Maurel signe ainsi un très bel album politique, intense, qui parle d’une certaine amertume sans être amer.

