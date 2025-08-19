L’école des dragons sur la montagne - Ryoko Kui - la chronique Manga

Résumé : En neuf récits originaux, Ryoko Kui propose des points de vue alernatifs sur l’heroïc fantasy, prenant un héros, un ange, un centaure ou bien un dragon posant des problèmes de voisinage, afin de trouver de l’empathie, de la douceur et de la grâce dans cette dimension de la littérature.

Critique : La fantasy s’est tellement renouvelé ces dernières années, qu’il faut saluer l’originalité des auteurs qui y ont contribué. Comprenant que rivaliser avec Tolkien ou même Martin sur le côté épique était ardu, de nombreux auteurs et autrices ont su adopter de nouveaux horizons pour ce genre souvent sous-côté, puisant dans ces imaginaires tirés de Donjons et Dragons pour en faire des classiques contemporains. Pour les mangas, on peut notamment citer Kanehito Yamada avec Frieren, ainsi que Ryoko Kui pour Gloutons & Dragons. Avec ce recueil d’histoires courtes intitulé L’école des dragons sur la montagne, cette dernière délaisse un peu son charme culinaire et plutôt décalé pour aller vers un ton plus doux, presque amer pour certaines histoires, aspirant peut-être à étendre ce qu’elle n’a pu réaliser entièrement avec sa précédente saga, renouant avec un style d’écriture qu’elle a pratiqué auparavant, mettant sur papier des idées qu’elle a eues durant ces dix dernières années... La nostalgie, le contrepied, la fuite en avant sont autant de thèmes qui viennent ainsi se projeter dans ces histoires sans lendemain.

© Casterman / Kui

Les amateurs de Gloutons & Dragons ne retrouveront pas complètement le trait propre à la série, car les repas y sont beaucoup moins présents ! Mais pas seulement, car les personnages ont des visages plus striés, plus durs, tandis que le noir semble embrasser davantage de pages, décors nocturnes et idées sombres venant se greffer à de nombreux récits. La puissance épique n’est toujours pas prégnante, mais une sensation de douleur pathétique vient plutôt se mettre en place, dans le regard absent d’un héros ou les ombres portées par un ange, comme si un pessimisme, ou plutôt un réalisme, venait se projeter sur ce domaine imaginaire.

© Casterman / Kui

Avec ses petits récits qui ne font pas perdre haleine mais coupent les préjugés sur la fantasy avec un couteau effilé, l’École des dragons sur la montagne hausse encore le niveau de Ryoko Kui, en faisant une maîtresse du genre.