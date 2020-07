L’enfer des concerts - Zep - chronique BD

Résumé : "Dylan, Springsteen, les Stones, AC/DC, Led Zeppelin, U2... Je les ai vus ! J’étais là, dans le public, tourmenté par ces questions existentielles : où sont les bières ? Et qui m’a marché sur les pieds ?"

Zep signe une sorte de Guide du routard des concerts en quarante-quatre anecdotes d’une page sur des concerts réels ou fictifs et sur tout ce qui entoure ces communions et leur ambiance : le service d’ordre, le sandwich et la bière, les festivals, les concerts de charité…

Zep / Dupuis

Il ne manque que le son et les odeurs, et nous voilà dans la fosse fasse à Bob Dylan et sa diction légendaire ou à Joe « Quasimodo » Cocker, ou encore à Henri Dès et son public déjà punk à trois ans.

À l’arrivée, cet album est peuplé de nombreuses perles cocasses et drôles qui évitent le plus souvent les clichés vus et revus dès qu’il s’agit d’illustrer ce qu’est véritablement un concert.