L’invisible – Ruben Del Rincon - la chronique BD

Ruben Del Rincon écrit et dessine cette BD tragique et étonnante. En se basant sur une histoire réelle, il dépeint le parcours original d’une femme du Nicaragua à la France.

Résumé : {L’invisible} commence en 2019 à Kiev. Un drame s’est produit au cœur de la ville, plusieurs morts, des personnes en état de choc. Parmi elles, une française, la soixantaine, Valérie. Ses enfants la récupèrent à Kiev. Valérie semble déboussolée par les événements. Le temps de se remettre, elle rassemble ses souvenirs pour comprendre comment elle s’est retrouvée là et ce qui s’est passé ce terrible soir. Pour tirer le fil de ce drame, il faut remonter à sa jeunesse au Nicaragua.

Critique : Une BD qui part d’un drame, évoque un deuil et nous entraîne dans le sillage de Valérie. Elle n’en finit pas de nous surprendre tout au long de ce récit qui se joue sur plusieurs époques. Ruben Del Rincon évoque le deuil, la perte de l’être cher et la solitude qui s’ensuit. Quelle place peut-on se refaire dans le monde quand on a vécu en étant deux, un couple lié, une entité unique pour soi et pour les autres ? Comment se reconstruire ? La réponse se heurte au mur du passé.

Valérie hésite et, petit à petit, reprend du poil de la bête. Cette BD nous permet de comprendre Valérie par des aller-retours dans le passé. Elle a connu le Nicaragua de la tyrannie et de la révolution, elle est ensuite venue en France et a fondé sa famille. On cerne ses doutes, ses interrogations, ses peurs, son évolution. Ruben Del Rincon nous offre un portrait de femme réussi dans une BD aux rebondissements inattendus.

© Ruben Del Rincon / Ankama

Il dessine également ce récit où la vie coule dans chaque case. Les personnages semblent prêts à sortir du cadre pour nous entraîner avec eux dans l’action. On suit le récit en se demandant quelle direction l’histoire peut prendre. Le travail des couleurs, à l’aquarelle, nous offre de magnifiques teintes, des nuits bleutées aux volutes de rose, aux verts naturels. La couleur renforce le relief et la dynamique des dessins. Ruben Del Rincon nous offre de beaux décors, des vues du ciel, mais il sait aussi mettre l’accent sur les personnages, resserrant son cadrage sur des yeux, un visage, une émotion et là, il oublie le contexte pour poser une simple couleur derrière le personnage. La BD se conclut avec un très beau cahier graphique de plusieurs pages comprenant des recherches de couvertures, de personnages et de planches.

L’invisible nous entraîne dans la grande histoire pour vivre un récit d’amour et d’amitié, entre présent et souvenirs, drame et action.