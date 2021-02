L’Oiseau Rare . T2 . La grande Sarah – Cédric Simon, Eric Stalner, Florence Fantini - la chronique BD

Résumé : L’Oiseau Rare T2 nous permet de retrouver Eugénie, Tibor, et Constantin et Lucien, les deux frères. Tibor sort de prison et retrouve ses amis. Mais toujours parqué dans la zone, le groupe a du mal à joindre les deux bouts. Eugénie garde un espoir, celui de taper dans l’œil de la grande Sarah Bernhardt grâce à son talent de comédienne. Mais la célèbre actrice est toujours d’une humeur massacrante...

Après la perte d’un membre du groupe, à savoir le vieil Arthur - qu’Eugénie prend toujours pour son grand-père - et l’arrestation de Tibor, les choses auraient pu mal tourner pour les trois jeunes sans soutien. Mais Eugénie et ses deux amis sont suffisamment débrouillards pour faire sortir Tibor de prison. Ce dernier refuse que la bande continue les arnaques. Les deux frères vont aller l’un vers le jeu, l’autre vers l’inaction, tandis qu’Eugénie veut rentrer chez Sarah Bernhardt. On se demande bien comment ces laissés-pour-compte de la société vont s’en sortir. Car on espère qu’ils vont se sortir de cette grande précarité. Mais le siècle est dur, et ils ne peuvent compter que sur eux.

Le récit fonctionne bien, mais certains passages ont tendance à nous faire pressentir la fin, dont il vaut mieux ne rien vous dévoiler. La galerie de personnages se révèlent toujours attachants. Seule Sarah Bernhardt ne tire pas son épingle du jeu. Totalement antipathique, on a aucune envie d’en savoir plus sur elle, et on se demande comment tout son personnel la supporte. Elle en devient presque un personnage de comédie.

Pour être marquant, il manque à cet Oiseau Rare un souffle de tension, de suspense. Certes, des moments émouvants sont présents, mais ils s’intègrent si bien à une suite d’actions qu’ils perdent de leur force, car ils se déroulent vite.

édric Simon, Eric Stalner, Florence Fantini / Grand Angle

Eric Stalner nous offre des dessins savamment tracés des personnages, finement représentés avec un trait léger. Les scènes d’action, malgré ce trait fin, sont légèrement figées. Heureusement, les poses dynamiques et le cadrage permettent de garder le rythme et l’énergie.

Les décors posent la thématique de cette histoire : le monde des arts entre le théâtre, le cirque, la demeure de Sarah Bernhardt. Autant de lieux qui contrastent avec les quelques moments passés dans la zone en compagnie du groupe d’Eugénie. La pauvreté, l’entassement, le désordre et le délabrement de cette banlieue sordide saute aussitôt aux yeux.

L’Oiseau Rare T2 La grande Sarah offre une fin à ce court récit en deux tomes. L’intrigue peut surprendre mais elle peut aussi être rapidement éventée pour les plus attentifs. Les personnages avancent vers leurs destinées dans de belles planches.