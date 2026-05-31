L’origine de l’humour – Mab - la chronique BD

Mab écrit et dessine ce recueil d’histoires courtes expliquant comment l’humour a trouvé sa place dans les premières tribus humaines. Bien sûr, le sujet est si sérieux qu’il fallait bien le traiter avec humour pour le rendre moins historique !

Résumé : {L’origine de l’humour} débute à l’âge préhistorique, avec Marcel, chargé par Dieu d’une grande mission, faire découvrir l’humour à l’humanité. Marcel a juste une petite question. « Euh... Et c’est quoi au juste l’humour ? »

Critique : Marcel tente de faire passer le message divin et, il faut le reconnaître, sa tâche est difficile. Le pauvre homme rencontre plusieurs fois l’échec. Mab part de l’idée simple d’essayer de comprendre d’où vient l’humour et construit à partir de là cet album. Il utilise le décalage, en faisant parler ces hommes préhistoriques de manière très moderne. À côté de cela, la structure de l’histoire joue elle-même sur différents types d’humour. Marcel, mine de rien, parcourt plusieurs manières de faire rire, se retrouvant autant confronté au comique de situation qu’à l’humour absurde.

Mab ne se prive pas ainsi de rire aux dépens du pauvre Marcel. En parallèle, le chasseur ne ramenant jamais rien doit aussi construire sa vie, trouver l’amour, avoir des enfants. Une vie de famille difficile à concilier avec celle de détenteur des premières blagues de l’humanité.

La BD est découpée en plusieurs histoires, relatant la difficile quête de Marcel pour faire rire les autres. Au fil des pages, l’arche principale avance et trouve sa conclusion à la fin. Il ne s’agit donc pas de récits pouvant s’enchaîner à l’infini sur les échecs successifs de Marcel, mais bien d’une histoire complète.

© Mab / Fluide Glacial

Mab adopte un dessin comique. Marcel, avec son gros nez, ses bras pendants et son sourcil unique, est bien caractérisé. Les autres têtes des membres du clan sont aussi gratinées. Mab ne se prive pas de nous servir une galerie de tronches bien marquées, hommes et femmes. Les décors couvrent l’intérieur des grottes, la jungle environnante et les cours d’eau. Marcel parcourt ce petit univers à son rythme, qu’il aille chasser ou réfléchir à un nouveau plan. Les décors sont bien présents et les couleurs apportent pour le ciel des dégradés entre bleu et jaune. Entre deux histoires, Mab nous offre des gags en une page, plus stylisés dans un encrage beige, avec des couleurs ocre et marrons. Pas de contour de case, une nappe de couleur pour marquer le sol. Ces pauses gardent le ton de l’humour de la série et se permettent même de faire avancer l’histoire.

L’origine de l’humour retourne aux racines de l’humanité, pour nous dévoiler l’arrivée de l’humour au cœur des premières sociétés humaines...