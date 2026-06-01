La Dame de Pierre au Dôme de Paris et dans toute la France !

Plongez au cœur de l’histoire de Notre-Dame dans un spectacle qui mêle musique et mise en scène grandioses !

News : La Dame de Pierre, le spectacle qui rend hommage à l’un des plus célèbres monuments du monde, est de retour dans la capitale du mercredi 03 au dimanche 07 juin 2026 pour six représentations au Dôme de Paris.

Découvrez l’histoire derrière la légende ! À travers des scènes spectaculaires, revivez le chantier de la cathédrale, la Révolution, Quasimodo et Esmeralda, la Libération de Paris… Un récit intense, porté par une mise en scène immersive et une musique saisissante. Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire... et leurs mystères !

Crédit photo : Jean Lorber

La Dame de Pierre nous fait célébrer la réouverture de Notre-Dame de Paris avec un spectacle familial qui raconte l’histoire de la cathédrale, depuis sa création jusqu’au terrible incendie.

Cette fresque historique hors du commun traverse les siècles, de la construction de Notre-Dame jusqu’à nos jours. Maurice de Sully, Louis XIII, Victor Hugo, Viollet-le-Duc... Partez à la rencontre des bâtisseurs de cathédrales qui ont fait de Notre-Dame de Paris le symbole de l’histoire de la France ! De son chantier jusqu’à nos jours, c’est un véritable voyage dans le temps et les époques que propose le spectacle à la hauteur du monument.

Après cette étape à Paris, le spectacle poursuivra sa tournée en France.

– Bande-annonce de la tournée