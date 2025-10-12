La danseuse aux dents noires - Jean-Laurent Truc, Olivier Truc, Eric Stalner - la chronique BD

Résumé : En 1912, le professeur Hermentaire Truc est dépêché en urgence au Cambodge pour opérer des yeux le roi souverain Sisowath, afin de conserver la mainmise de la France dans cette zone. Mais la Cour et la jungle bruissent de rébellion...

Critique : Cette bande dessinée a quelque chose d’inédit : c’est grâce aux mémoires de leur aïeul, le bien-nommé Hermentaire Truc, avec son nom à rendre jaloux Tardi pour un album d’Adèle Blanc-Sec, ophtalmologiste incontournable du début du XXe siècle, que les descendants Truc ont réussi à construire et imaginer une version romancée d’évènements réels. C’est en effet une opération d’espionnage et d’influence de la France qui s’est jouée en cette année 1912 dans les contrées de l’Indochine, où un roi local soutien de la politique coloniale française se retrouve en danger, la faute à sa vue déclinante. Sommé de l’opérer, entre Saïgon et Phnom Penh, il s’est donc rendu sur place, et a dû faire face à un dilemme... C’est en tout cas ce que montre cet album, qui a choisi de combler les silences et d’apporter une touche d’aventure, de romance et de complot évidents, là où ils devaient toutefois exister, sans être peut-être si linéaire. La personnage éponyme, cette fameuse "danseuse aux dents noires", point central de l’ouvrage, est d’ailleurs imaginaire, mais relie tous les autres protagonistes entre eux pour dessiner un récit cohérent et vivant.

Pour le dessin, Eric Stalner a choisi une ambiance feutrée, humide et sombre, à l’image de ces climats tropicaux où la moiteur s’insinue aussi bien dans les palais que dans les fumeries d’opium, où les rivalités ne se lisent pas au premier abord sur les visages, mais se dessinent dans les alcôves. Au milieu, Hermentaire reçoit un traitement particulier, car sans être un héros guerrier ou espion, sa canne épée et ses réflexes en font toutefois un personnage captivant, et le rendu doit être assez réaliste pour correspondre aux photographies du vrai professeur ophtalmologiste.

Aventure rêvée d’une véritable opération de contre-espionnage, cette Danseuse aux dents noires montre qu’il est possible de s’inspirer de mémoires familiales pour créer un récit mêlant la grande histoire et la petite.