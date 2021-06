La Femme Surréaliste - Frank Josh, Tim Heideker, Manuela Pertega - La chronique BD

Résumé : Jimmy est un riche homme d’affaires, qui voit sa vie mondaine ordonnée et animée par sa fiancée superficielle. Pourtant, lorsqu’il entend parler de la femme surréaliste, sa curiosité et son imagination, jusque-là endormies, s’éveillent afin de pouvoir la rencontrer, et basculer dans un monde surréaliste…

La genèse de ce projet aurait pu être une histoire déjà complète. Josh Frank y consacre d’ailleurs plusieurs pages de préface pour expliquer d’où provient cette aventure rocambolesque. Sans encore entrer dans le récit, on s’immerge ainsi dans ce cinéma comique et absurde des Marx Brothers, cette quête du renouveau de Dali, cet hommage/héritage que Josh Frank et Tim Heideker ont tenté de formater, ayant fait les cartons poussiéreux d’un Hollywood toujours frileux et réticent à l’anticonformisme. Une fois ces explications mises de côté, on se pencherait sur ce que donnerait la maquette légendaire du film lui aussi avorté (et avec Dali dans le rôle de l’Empereur) de Jodorowsky, le fameux Dune. Des idées farfelues, des jeux de mots étranges, c’est une gigantesque pièce impossible à porter sur écran, ce que Beckett ou Ionesco ont fait ensuite au théâtre, qui se dessine alors sur ces pages blanches.

Frank Josh, Tim Heideker, Manuela Pertega / Nouveau Monde Graphic

Ces dessins ont un avantage : ils peuvent faire couler, donner forme à des idées que les effets spéciaux de l’époque auraient eu du mal à concevoir. Ce délire foisonnant, qui veut critiquer la société conformiste de son époque, n’est pas sans rappeler de nombreux clips musicaux des années 90 et 2000, où Michel Gondry, pour ne citer que lui, n’a pas hésité à casser les codes des images pour insuffler de la liberté, quitte parfois à briser le sens dans le même temps. De fait, des dizaines d’années plus tard, cette bande dessinée ne nous apparaîtra pas comme spectaculaire ou folle dans sa forme, tant le roman graphique et même les films ont su petit à petit acclimater le surréalisme à notre culture contemporaine, ne reniant que son absurde ultime pour garder son génie imaginatif.

Œuvre iconique d’une époque, scénario improbable mais testament vivant d’un courant artistique, La Femme Surréaliste est un album dense et intense, qui fait virevolter le langage (mais pas tant que ça le support) pour continuer d’entretenir la légende surréaliste.