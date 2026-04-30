La longue marche de Lucky Luke – Un Hommage à Lucky Luke par... Matthieu Bonhomme – la chronique BD

Un nouvelle aventure de Lucky Luke, signée Matthieu Bonhomme et nouvelle intrigue au cœur de laquelle se trouve un enfant, la forêt et un capitaliste sans cœur, Mister Cramp. Un très bel album engagé et cocasse !

Résumé : En plein hiver, Lucky Luke est missionné par un puissant entrepreneur, Mister Cramp, pour retrouver son neveu prétendument capturé par une tribu indienne. Mais lorsqu’il retrouve l’enfant, le cow-boy solitaire découvre une tout autre vérité : Nuage Rouge n’a jamais été prisonnier. Abandonné avec sa mère et par son oncle pour s’approprier leur héritage, l’enfant a grandi parmi les Indiens, témoignant aujourd’hui des ravages causés par l’entreprise familiale sur leurs terres. Choisissant d’être du côté de la justice, Lucky Luke entreprend une longue marche vers le Canada afin que l’enfant puisse faire valoir ses droits. Mais Cramp, prêt à tout pour préserver son empire, lance des hommes à leurs trousses. Commence alors une course contre la montre à travers des paysages enneigés, où suspense, humour et tendresse et politique s’entremêlent.

Critique : Plus qu’un hommage à Lucky Luke, La Longue Marche est avant tout un hommage à la culture western, tant au genre cinématographique qu’à la bande dessinée. Le titre fait écho au dix-neuvième album de Blueberry. Plus profondément encore, il renvoie à un épisode tragique de l’histoire des peuples amérindiens : à la suite de la bataille de Little Big Horn en 1876, des groupes Cheyennes et Sioux, parmi lesquels Sitting Bull, ont fui vers le Canada lors d’une longue marche éprouvante. Si Matthieu Bonhomme est probablement un amateur du genre, il en est assurément un excellent connaisseur.

La longue marche de Lucky Luke – page 8 Tous droits de reproduction réservés ©Dargaud, 2026, Matthieu Bonhomme.

Dans cette perspective, plusieurs contrastes et tensions traversent l’album. Ainsi, l’auteur parvient, tout en restant fidèle à l’esprit de la série, à apporter de la nouveauté aux aventures du célèbre cow-boy créé par Morris et Goscinny. Certes, on y trouve tous les ingrédients attendus : du suspense, des bagarres, des Indiens, des cow-boys, un saloon et de l’humour. Mais Lucky Luke développe ici une relation inédite avec un enfant. S’il avait déjà croisé Billy the Kid, un adolescent voyou et révolté, dans deux albums de la série originale, il rencontre et prend en charge un jeune garçon : Nuage Rouge. Cet enfant a grandi auprès des Indiens et de sa mère, en pleine nature ; il est à la fois intrépide et étranger aux mœurs de la société des Blancs. Et le voilà compagnon de route de Lucky Luke.

Cette relation constitue un autre axe important de l’album. Comme tout enfant, Nuage Rouge pose énormément de questions, des interrogations candides qui éveillent notre tendresse. Le héros, habituellement flegmatique et peu démonstratif, laisse alors transparaître à la fois de l’agacement et une vraie douceur, reflétant les sentiments contradictoires qui peuvent jaillir dans une relation parent-enfant. Il est amusant de découvrir Lucky Luke sous cet angle. Bien qu’il ne soit pas le père de ce garçon et ne soit pas appelé à l’être, leur longue marche partagée peut aussi être interprétée comme une métaphore : être père est aussi une aventure… L’album dégage une sensibilité juste. Cette aventure nous rappelle un autre auteur de bande dessinée qui, avec sa série, a raconté les aventures de Buddy Longway, sa femme et leurs enfants.

Dans la continuité de ces nouveautés, La Longue Marche est aussi le premier album où Matthieu Bonhomme met en scène les Dalton. Ils font partie des hommes censés suivre Lucky Luke et lui dérober l’enfant. Leur apparition surprend et amuse. Sous le trait de Bonhomme, les quatre frères paraissent plus modernes, leur allure plus dynamique, pour ne pas dire animée. À la fois plus agiles, mais toujours aussi peu malins. On retrouve notamment les traits distinctifs des deux aînés : Joe, toujours aussi nerveux, et Averell, éternellement affamé. Il est intéressant de les voir à la fois légitimés par la mission qui leur a été confiée et constamment discrédités par leurs actions, toujours aussi grotesques.

Cette modernisation s’accompagne d’un travail graphique particulièrement soigné.Le dessin et l’ambiance visuelle jouent habilement des contrastes. Alors que Matthieu Bonhomme a mis en scène Lucky Luke sous la pluie, puis sous un soleil aride dans les précédents albums, il nous le présente ici en plein hiver. Cela crée une ambiance singulière et permet un travail subtil sur la couleur blanche de la neige qui prend, dans ses pages, des teintes bleutées et recouvre avec majesté forêts et plaines. La glace rend les passages de rivières plus périlleux, mais aussi les cours d’eau plus silencieux. Cette atmosphère hivernale contraste avec les autres couleurs de l’album.

La longue marche de Lucky Luke – page 5 Tous droits de reproduction réservés ©Dargaud, 2026, Matthieu Bonhomme.

À cette dimension visuelle s’ajoute une tension narrative constante. Lucky Luke sait qu’il est encerclé par plusieurs poursuivants. L’atmosphère devient menaçante : il faut avancer discrètement, éviter de se faire remarquer. Cramp, qui a mandaté Lucky Luke uniquement pour le piéger, se montre impitoyable, fort de son pouvoir. Il lance des hommes à ses trousses qui, par leur allure, semblent faire référence à des personnages du film de western La Porte du paradis (1980) de Michael Cimino.

La longue marche de Lucky Luke – page 7 Tous droits de reproduction réservés ©Dargaud, 2026, Matthieu Bonhomme.

Enfin, cette tension s’élargit à une opposition plus profonde. Une autre tension traverse en effet l’album : celle qui oppose une culture traditionnelle, en symbiose avec la nature, à une culture capitaliste qui exploite la terre à des fins lucratives, sans souci de l’écosystème ni des peuples qui y vivent. Cramp, le commanditaire, que l’on ne voit jamais, est facile à imaginer : ambitieux à l’excès, dénué de sentiments, traitant les hommes comme des objets. Il n’a pas hésité à faire éliminer la femme et le fils de son frère afin de prendre sa place à sa mort. À l’inverse, chez les tribus indiennes, chaque homme entretient une relation forte avec les animaux et la forêt. Dans la société des colons, tout est uniformisé. Matthieu Bonhomme en joue à l’excès dans les premières pages de l’album, en montrant un saloon où tout est estampillé Cramp, du Cramp Tea au Cramp Whisky. Comme d’autres auteurs de western avant lui, il montre combien la nature est précieuse et met en scène des hommes qui luttent pour la protéger. Certains jeux de mots, peut-être un peu trop appuyés, affaiblissent légèrement le propos, mais ils traduisent néanmoins l’intérêt réel de l’auteur pour les questions écologiques.

Ainsi, La Longue Marche s’impose comme un album qui vaut indéniablement le détour ! Et nous fait découvrir un peu plus Lucky Luke qui, malgré tout, irréductiblement, reste un héros solitaire.