La sorcière qui a changé le monde – Jean-Yves Le Naour, Emilio Van Der Zuiden - la chronique BD

Jean-Yves Le Naour écrit cette histoire en s’inspirant de faits réels pour dépeindre avec humour l’explosion du néo-libéralisme en Angleterre. Emilio Van Der Zuiden dessine cette galerie de personnages et de situations historiques. Fabien Alquier assure la mise en couleurs de cette BD qui nous présente les coulisses des différents gouvernements Thatcher.

Résumé : Le récit débute au moment où Margaret Thatcher prend la parole devant une foule qui l’acclame. Bien plus tôt, en 1974, les conservateurs ont perdu les élections législatives. Dure remise en cause pour le chef du parti, Ted Heath, mais il ne croit pas que quelqu’un puisse prendre sa place. Commence alors l’ascension de Margaret Thatcher, qui va se présenter contre Heath.

Critique : Si vous ne connaissiez pas Margaret Thatcher avant de lire cette BD, autant vous prévenir que vous la connaîtrez mieux certes, mais vous ne la trouverez pas sympathique. Jean-Yves Le Naour dépeint l’ascension et les années de pouvoir de Miss Thatcher. Bien sûr, la BD est courte et il a fallu résumer beaucoup de choses et pour y parvenir, Jean-Yves Le Naour opte pour l’humour, comme pour le tome précédent de cette série consacré à Ronald Reagan. D’ailleurs, Reagan revient dans cet opus puisqu’il croise Thatcher pour une danse mémorable, puisqu’ils sont tous les deux connectés par la même vision du monde, état fort et non interventionniste, privatisation et relance du marché, hausse des taxes pour les plus pauvres et baisse pour les plus riches.

À la lecture de cette BD, on comprend tout à fait la grogne sociale qui a suivi les décisions de Margaret Thatcher, et on est même surpris de la dureté de la réponse thatcherienne qui refuse toutes négociations avec les mineurs ou les prisonniers grévistes de la faim réclamant le statut de prisonnier politique. Margaret Thatcher semble inarrêtable et elle obtient de résultats. Elle trouve également des manières de faire passer la pilule de sa dureté sociale : une bonne guerre en Argentine et ça repart. De la gloire à la chute, Jean-Yves Le Naour montre ainsi sa première défaite et son retrait de la vie politique. On est surpris par l’intransigeance du personnage, son rejet et son mépris pour le peuple. On comprend mieux ses choix, sans les approuver.

© Jean-Yves Le Naour, Emilio Van Der Zuiden / Grand Angle

Emilio Van Der Zuiden dessine cette Margaret Thatcher que rien ne semble pouvoir arrêter. Il opte pour un encrage appuyé au pinceau. Les personnages sont reconnaissables, mais Emilio Van Der Zuiden n’hésite pas à représenter les yeux pas deux points noirs, expressifs grâce aux sourcils. À côté de cela, il emploie des trames pour apporter des textures aux fonds, ou bien parfois aux vêtements. Des photos avec les noms dans des cartons permettent d’identifier les personnages réels.

Fabien Alquier ajoute les couleurs et se permet de poser des aplats pour les fonds, créant des contrastes forts avec les personnages, mais parfois aussi avec les cases autour. Il joue sur la différenciation des plans en mettant certaines personnes en couleur normale et pour ceux qui sont plus loin ou plus proche dans l’espace, il utilise alors une seule couleur de ton plus foncée et les démarque ainsi encore plus du fond. Ce mélange entre personnage monochrome et palette réduite pour le fond ajoute une densité au trait qui attire spontanément notre attention vers Margaret Thatcher, souvent au centre des attentions.

La sorcière qui a changé le monde nous ramène aux années de pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre, pour découvrir comment elle gérait le pays et surtout l’impressionnante vision bornée du monde de celle qui brisa l’Angleterre sociale et releva l’Angleterre économique.