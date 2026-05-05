Semaine du 6 mai 2026 : les sorties en salle

En attendant le film d’ouverture du Festival de Cannes, La Vénus électrique , on peut apprécier Cosmos , Mi amor ainsi que la suite de la rétrospective Anja Breien proposée par Carlotta.

News : Les nouveautés de la semaine du 6 mai 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Diaphana Films

– C’est quoi l’amour ?, de Fabien Gorgeart

– Cinque secondi, de Paolo Virzì

– Cosmos, de Germinal Rouaux

– The Criminals, de David Mackenzie

– L’entente - La face cachée d’Alexandrie, de Mohamed Rashad

– ETTY : Partie 1, de Hagai Levi

– ETTY : Partie 2, de Hagai Levi

– Mi amor, de Guillaume Nicloux

– Mon grand frère et moi, de Ryōta Nakano

– Mortal Kombat II, de Simon McQuoid

– The New West, de Kate Beecroft

– Pour le plaisir, de Reem Kherici

– Sauvons les meubles, de Catherine Cosme

– La Vénus électrique, de Pierre Salvadori (sortie : 12 mai)

– The World of Love, de Ga Eun Yoon

– Yvon, de Marie Tavernier

Longs métrages documentaires

– Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft : The Tour Live in 3D, de James Cameron, Billie Eilish (sortie : 7 mai)

– Le chantier, de Jean-Stéphane Bron

– Collapse (Face à Gaza), de Anat Even

– Do You Love Me, de Lana Daher

– Flana, de Zahraa Ghandour

– Planète Sanseverino, de Mathilde Mignon, Philippe Crnogorac

– Ressacs, une histoire touarègue, de Intagrist el Ansari

Reprises et films du patrimoine

– L’héritage, de Anja Breien (1979)

– La persécution, de Anja Breien (1981)

– Remparts d’argile, de Jean-Louis Bertuccelli (1970)

– Le viol (Le cas Anders), de Anja Breien (1971)