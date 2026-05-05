Semaine du 6 mai 2026 : les sorties en salle

Le 5 mai 2026
En attendant le film d’ouverture du Festival de Cannes, La Vénus électrique, on peut apprécier Cosmos, Mi amor ainsi que la suite de la rétrospective Anja Breien proposée par Carlotta.
News : Les nouveautés de la semaine du 6 mai 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Diaphana Films
– C’est quoi l’amour ?, de Fabien Gorgeart
– Cinque secondi, de Paolo Virzì
– Cosmos, de Germinal Rouaux
– The Criminals, de David Mackenzie
– L’entente - La face cachée d’Alexandrie, de Mohamed Rashad
– ETTY : Partie 1, de Hagai Levi
– ETTY : Partie 2, de Hagai Levi
– Mi amor, de Guillaume Nicloux
– Mon grand frère et moi, de Ryōta Nakano
– Mortal Kombat II, de Simon McQuoid
– The New West, de Kate Beecroft
– Pour le plaisir, de Reem Kherici
– Sauvons les meubles, de Catherine Cosme
– La Vénus électrique, de Pierre Salvadori (sortie : 12 mai)
– The World of Love, de Ga Eun Yoon
– Yvon, de Marie Tavernier
Longs métrages documentaires
– Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft : The Tour Live in 3D, de James Cameron, Billie Eilish (sortie : 7 mai)
– Le chantier, de Jean-Stéphane Bron
– Collapse (Face à Gaza), de Anat Even
– Do You Love Me, de Lana Daher
– Flana, de Zahraa Ghandour
– Planète Sanseverino, de Mathilde Mignon, Philippe Crnogorac
– Ressacs, une histoire touarègue, de Intagrist el Ansari
Reprises et films du patrimoine
– L’héritage, de Anja Breien (1979)
– La persécution, de Anja Breien (1981)
– Remparts d’argile, de Jean-Louis Bertuccelli (1970)
– Le viol (Le cas Anders), de Anja Breien (1971)
Galerie photos
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