La tête de mort venue de Suède - Daria Schmitt - la chronique BD

Résumé : Parmi les squelettes de la galerie du Jardin des Plantes, un crâne traverse une crise d’identité. Son enquête le ramène à sa mort dans les lointaines terres glacées de Suède, et aux racines de sa philosophie...

Critique : Comment raconter à la fois une œuvre philosophique, une vie en lien avec l’histoire, et un voyage au cœur des rêves et des morts ? Daria Schmitt a visiblement été inspirée par le retour rocambolesque (le mot est faible) du crâne de René Descartes, alors qu’elle était en résidence au Muséum national d’Histoire naturelle, et surtout par le spectacle offert des squelettes et reliques entreposés, à la fois légendaires et scientifiques. Ainsi, la philosophie de Descartes va-t-elle être mise à l’épreuve, confrontée à ce récit onirique, où les flash-back tissent une chronologie informe, où les réalités se confondent entre rivalités d’époque et tourments de l’infini. Les dialogues y sont fins, amusants malgré un niveau intellectuel élevé. Selon les mots de l’autrice, ce serait un "ensemble qui tienne à la fois de la danse macabre, du récit picaresque et des Mille et une Nuits". Effectivement, ces histoires qui s’embrassent, ces morts qui se parlent comme s’ils prenaient le thé et ce cheminement du crâne plein d’humilité font un melting-pot unique pour la bande-dessinée.

© Dupuis / Schmitt

Si côté philosophie, Adria Schmitt se défend allègrement, côté dessin elle assure encore davantage. L’élégance du noir et blanc, sublimé par un ton bleu fantomatique, joue sur tous les tableaux, que ce soit pour retranscrire un voyage en chariot, une assemblée de disciples ou le dédale d’une mer sélénique. On oscille entre l’ambiance de descente aux enfers gothique et celle d’une reproduction de gravures sérieuses sur un obscur colloque de l’époque cartésienne. La beauté béate des squelettes est peut-être l’élément le plus pertinent à retenir pour évoquer cette patte graphique exemplaire, car elle sous-tend toute l’admiration que la dessinatrice leur a portée.

© Dupuis / Schmitt

Conte philosophique ou roman du rêve, le lecteur se fera sa propre opinion sur cet album aux lignes soignées et au thème farfelu, pour probablement arriver à la conclusion suivante : il est un peu de tout à la fois, et a sans aucun doute du génie.