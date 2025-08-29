Lapinot T.17 : Le Chapeau maudit - Lewis Trondheim - La chronique BD

Résumé : Lapinot, Richard, Camille et Marinette se rendent dans les ruines d’un château afin d’y observer une éclipse de lune. Ils doivent être rejoints par un couple d’amis qui tarde à arriver. Ils croisent une drôle de créature, sûrement issue d’un jeu de rôles. Ça tombe bien, ils rencontrent justement des personnes s’apprêtant à en effectuer un. Mais la zone est également fréquentée par de nombreux autres visiteurs…

Lewis Trondheim / Dargaud

Ce nouveau tome de Lapinot marque le retour du personnage aux éditions Dargaud. Il peut sembler être l’un des plus légers et - paradoxalement ? - des moins drôles de la série.

Lewis Trondheim / Dargaud

Si rencontres et événements sont rapidement nombreux, le récit paraît d’abord manquer d’intensité et les habituelles joutes verbales ne sont pas les plus intenses écrites par Lewis Trondheim. Lorsqu’apparaissent des drames, l’aventure se diversifie et gagne en force, notamment grâce au judicieux mélange des genres : comédie de mœurs voire vaudeville, polar et fantastique s’entremêlent, donnant lieu à des situations plus surprenantes qu’il n’y paraît. Le récit étonne alors davantage et gagne en densité.

Lewis Trondheim / Dargaud

Si Lewis Trondheim garde, bien sûr, sa propre patte, l’univers visuel peut parfois évoquer l’école de Marcinelle, notamment des œuvres de Raymond Macherot ou de Paul Deliège.

Lewis Trondheim / Dargaud