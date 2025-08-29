Lapinot T.17 : Le Chapeau maudit - Lewis Trondheim - La chronique BD

Le 29 août 2025
- Scénariste : Lewis Trondheim>
- Dessinateur : Lewis Trondheim
- Coloriste : Brigitte Findakly
- Série : Les aventures de Lapinot
- Genre : Fantastique, Chronique sociale, Société, Humour
- Editeur : Dargaud
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 29 août 2025
Une nouvelle aventure de Lapinot, finalement plus dense et savoureuse qu’il n’y paraît au premier abord.
Résumé : Lapinot, Richard, Camille et Marinette se rendent dans les ruines d’un château afin d’y observer une éclipse de lune. Ils doivent être rejoints par un couple d’amis qui tarde à arriver. Ils croisent une drôle de créature, sûrement issue d’un jeu de rôles. Ça tombe bien, ils rencontrent justement des personnes s’apprêtant à en effectuer un. Mais la zone est également fréquentée par de nombreux autres visiteurs…
Ce nouveau tome de Lapinot marque le retour du personnage aux éditions Dargaud. Il peut sembler être l’un des plus légers et - paradoxalement ? - des moins drôles de la série.
Si rencontres et événements sont rapidement nombreux, le récit paraît d’abord manquer d’intensité et les habituelles joutes verbales ne sont pas les plus intenses écrites par Lewis Trondheim. Lorsqu’apparaissent des drames, l’aventure se diversifie et gagne en force, notamment grâce au judicieux mélange des genres : comédie de mœurs voire vaudeville, polar et fantastique s’entremêlent, donnant lieu à des situations plus surprenantes qu’il n’y paraît. Le récit étonne alors davantage et gagne en densité.
Si Lewis Trondheim garde, bien sûr, sa propre patte, l’univers visuel peut parfois évoquer l’école de Marcinelle, notamment des œuvres de Raymond Macherot ou de Paul Deliège.
48 pages, 13,95 €
