Le Cabaret Voltaire - Bocquet, Kent - la chronique BD

Résumé : Dans une Europe ravagée par la guerre, plusieurs artistes de toutes les nationalités se sont retrouvés apatrides à Zurich. Poètes, peintres ou plasticiens, ils vont se retrouver dans un lieu insolite, créant un mouvement autoproclamé rebelle, anticonformiste et absurde : le Dada.

Critique : Le mouvement Dada est probablement l’un des mouvements les plus éphémères et les plus spectaculaires qui aient jamais existé dans le paysage de l’histoire de l’art. Sa durée de vie, limitée à la location de ce cabaret baptisé Voltaire en hommage à l’esprit de fronde des Lumières, n’a pas excédé une année, la faute au tapage nocturne et à ses idées anarchistes. Fondé par Hugo Ball, dont on suit notamment les pérégrinations ante-cabaret, on côtoie également la danseuse écorchée Emmy Hennings, le poète qui a choisi son nom Tristan Tzara... Autant de personnages, autant d’influences, mais une volonté commune : s’affranchir des carcans, faire de l’Art pour l’Art, quitte à renverser les points de vue et effaroucher le public. Pourtant, ce sont des salles combles, des jeunes enthousiastes et des figures de toute l’Europe qui vont venir se presser à Zurich dans un modeste bar, malgré le froid de janvier ou les percussions du bruitisme de Russolo...

© Delcourt / Kent

Pour décorer, agrémenter, magnifier cette histoire d’un mouvement artistique, Kent a choisi de s’inspirer de figures de ce même mouvement, comme Sophie Taeuber, pour façonner un récit certes largement chronologique et totalement compréhensible, mais avec un choix anarchique des couleurs, parfois de formes, voire même d’angles de vue impossibles pour évoquer la scène investi par des danses masquées ou une déclamation de vers roumains. L’album n’est pas Dada mais il en est le prolongement, le descendant, l’hommage pour le raconter. Le style du dessinateur n’a nullement la prétention d’être dadaïste. Il s’agit plutôt un clin d’oeil appuyé à des idoles du passé, à des grands disparus qui ont initié la trace par laquelle les prochaines générations ont pu passer.

© Delcourt / Kent

Cabaret unique, concentration de liberté alors même que l’époque se voulait militariste, autoritaire et catastrophiste, le Cabaret Voltaire n’est pas seulement un héritage de l’histoire de l’art, il est un modèle pour tous ceux qui veulent la paix, l’échange et la culture avant la guerre, le repli sur soi et la sécurité.