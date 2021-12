Le cœur qui bat T. 1 - Tiphaine Rivière - la chronique BD

Résumé : Cléo et Cyril essaient d’avoir un enfant. Entre peurs, frustrations et échecs, la possibilité de pouvoir créer un être vivant va les amener à penser leur couple, leurs relations familiales et sociales, et plus généralement leur vie.

Durant des générations, l’acte d’être parent a été un tabou, une chasse gardée de la tradition familiale, qu’il fallait au mieux célébrer comme un moment parfait et unique, au pire taire tout élément vu comme honteux. La fausse couche, la difficulté à être fertile, la stérilité sont des sujets très peu entrevus dans la littérature, et la bande dessinée ne fait pas exception. Alors, découvrir un ouvrage qui s’attelle à ne pas se bercer d’illusions, à montrer la réalité et ses difficultés, ses épreuves, celles que beaucoup ont vécu ou vivront. Pourtant, sous ces enjeux de société, d’une parole libérée, il y a des petites disputes, des déceptions et des situations de malaise, de ces scènes qu’on ne connaît que dans l’intimité et que l’on ne partage jamais. Aussi Tiphaine Rivière exploite cette veine avec brio, emmenant lecteurs et lectrices sur des sentiers qui paraissent connus alors qu’ils n’ont pas encore été défrichés par la bande dessinée.

Tiphaine Rivière / Delcourt

Pour exploiter cette friche, le dessin s’en remet à un ton plutôt comique, presque ironique par certains aspects, avec des personnages attachants, joyeux au premier abord. Pourtant, alors qu’un lapin en forme de chapelier fou prend le contrôle d’une page loufoque et un peu dérangeante sur les besoins de parents face à un nouveau né, comme dans un paroxysme du rire face à l’angoisse, le dessin se vide de son humour, se découvre pathétique, sans que rien n’ait vraiment changé dans son traitement. C’ est là un vrai tour de force de parvenir à faire changer ce ton en faisant seulement tomber les sourires et rouler quelques larmes au milieu de visages jeunes et vigoureux.

Tiphaine Rivière / Delcourt

Dans ce premier tome, c’est une chronique de tracas et douleurs qui est dépeinte, avec toutefois l’espoir au bout, celui d’une naissance, et donc d’un tome deux à venir.