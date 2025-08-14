Le contrat Corneille Molière – Lukino - la chronique BD

Lukino écrit et dessine cette histoire dans laquelle, comme l’explique son protagoniste, tout « n’a pas dû se passer exactement comme ce que vous allez lire ». Réalité et fiction se mélangent pour nous livrer une interprétation de cette rencontre entre le tragédien et le comédien et de ses conséquences historiques.

Résumé : {Le contrat Corneille Molière} débute sur Molière présentant lui-même la situation de sa troupe en l’an 1658. Abandonné par leur mécène, le prince de Conti, Molière et ses amis se rendent à Rouen pour convaincre le dramaturge Pierre Corneille de les aider en leur fournissant une nouvelle pièce. Mais Corneille a arrêté d’écrire pour le théâtre depuis sept ans !

Critique : Cette BD met en scène Molière et Corneille, mais aussi ceux qui les entourent. Du côté de Molière, la troupe de comédiens qui parcourt la France avec lui, et chez Corneille, sa nombreuse famille, incluant aussi son frère, également dramaturge ! C’est donc toute une salve de personnages que Lukino fait vivre sous nos yeux. La fiction se mêle à la réalité, et pour s’y retrouver, Lukino nous offre une bibliographie à la fin de la BD.

On est immergé sans peine en cette année 1658 et finalement, les aller-retours dans le passé réalisé, avec des flashbacks proposés au fil de l’histoire, nous intéresse bien moins que la situation actuelle de la troupe et sa résolution. On s’attache aux personnages, aux relations qui se bâtissent entre eux, et on comprend finalement leurs erreurs, leurs modes de vie, leurs choix. Et même, on les découvre, car nous ne sommes pas forcément au fait de la vie privée et publique de ces deux hommes et de leurs proches. Des notes à la fin de la BD permettent d’éclairer certains passages, et de mieux comprendre la situation présentée dans l’intrigue.

Molière qui ouvre et ferme le récit, comme le ferait un monsieur Loyal, est une bonne idée et la fracture du quatrième mur nous entraîne dans l’histoire d’une des théories de la relation entre Corneille et Molière. Et finalement, à la lecture de cette BD, on se dit : « Qu’importe la réalité de l’Histoire ! » puisque le récit proposé est entraînant et sérieusement documenté.

Lukino / Les Impressions nouvelles

Le dessin de Lukino est semi-réaliste. Les personnages sont reconnaissables si vous avez déjà vu des portraits de certains d’entre eux. Les décors sont plantés en début de scène, et puis ils savent s’effacer pour laisser la place aux personnages. Le choix des couleurs renforce le côté passé du récit : monochromie ou bichromie selon les chapitres avec des teintes douces allant du bleu pour les flashbacks au rouge pour l’année 1658.

La composition des pages repose souvent sur trois bandes de deux cases. Elles varient avec des dessins pleine page, ou sur les deux tiers d’une planche, pour donner de l’ampleur à une situation. La mise en scène reste proche des personnages, vivants dans leur pose et leur attitude.

Le contrat Corneille Molière nous entraîne au dix-septième siècle pour nous faire assister à la signature d’un étrange contrat. Une histoire dont on serait curieux de lire la suite.