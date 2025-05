Le Journal de Samuel - Émilie Tronche - La chronique BD

Résumé : Samuel, 10 ans, décide de tenir un journal pour évoquer son amour pour la Grande Julie, fille populaire de sa classe, mais aussi parler de ce qui l’énerve, de ce qu’il retient des vacances, de l’école ou de sa famille...

Critique : Si vous ne connaissez pas l’œuvre d’Émilie Tronche, courez regarder son intégrale encore disponible sur Arte.tv, tout en feuilletant ce large roman graphique aussi simple qu’il est complexe, aussi fin qu’il est élégant. Avec cette petite partie de vie qui concerne un garçon de dix ans, jusqu’à ses 12 ans, ce sont les pensées mais aussi les actions d’un réalisme bluffant, auxquelles on peut rajouter une courte intermède sur une fille de sa classe, qui tiennent le lecteur/spectateur en haleine. On notera que les parents sont assez absents, le jeune narrateur se concentrant sur des détails : scruter les chats de la voisine, admirer une camarade de classe, tout donner au jeu de l’épervier... Sans vrai fil de récit, sans chronologie précise, ce journal part à la dérive comme un roman de Huysmans mais se raccroche tout de même à une notion, celle de l’amour naissant, entre aveuglement et amitié, entre sentiment de honte et papillons dans le ventre.

© Casterman / Tronche

Minimaliste, le dessin s’inspire des plus grands, comme Sempé, pour former personnages, accessoires et décors sans que l’on soit perturbé par une absence de table ou un trait trop arrondi pour être une feuille. L’écriture y est d’ailleurs omniprésente, texte de chanson ou petit mot passé, une date mentionnée ou un extrait plus ou moins important du journal... Pourtant, dans ce vide et ce blanc, quelques éléments se détachent pour retenir toute l’attention : un mouvement du bassin pour une danse improvisée, un regard échangé lors d’une visite au musée, le reflet d’une vitre du bus... Autant de moments qui par leur extrême dénuement vont créer cette curieuse impression que les propres souvenirs du lecteur peuvent s’y raccrocher, chacun venant y greffer son vécu sur ces lignes noirs et ces fonds blancs, Samuel devenant universel, son journal celui de générations.

© Casterman / Tronche

En se mettant dans la peau d’un garçon (mais pas que), en ne prenant rien au sérieux (mais en donnant du sérieux à tout), Émilie Tronche a réussi une œuvre totale et inachevée à la fois, d’une simplicité et d’une justesse fascinantes.