Le marchand de tapis de Constantinople T.1 - Reimena Yee - la chronique BD

Résumé : Lorsque Ayse rencontre Zeynel, elle ne pense pas qu’il pourrait devenir son mari. Ce jeune érudit semble destiné à faire des études coraniques, tandis qu’elle rêve d’étendre le petit atelier de tapis de son père. Pourtant, leur histoire va s’écrire, pour le meilleur et pour le pire...

Critique : On passe par toutes les émotions dans ce Marchand de Tapis de Constantinople, qui est aussi vif et aventureux qu’un conte de Perrault, mais aussi profond et moderne qu’un pamphlet féministe ou anti-patriarcal. Il y a de la vie de couple et du vampirisme mortel, un peu de Bram Stoker, comme un soupçon de comédie romantique, mais surtout beaucoup de sentiments dévoilés, d’émotions partagées. Car le cœur de cette œuvre se situe essentiellement dans cette veine, celle des rêves, des désirs, des aspirations, où un jeune homme et une jeune femme veulent apprendre à se connaître avant de se marier, trouvant des parents très patients à une époque où l’union forcée est ordinaire, l’arrangement souvent nécessaire. Et lorsque s’égrènent les années, les succès commerciaux et les échecs familiaux se succèdent, sans vrai heurt mais avec une sensibilité réelle, amenant au dénouement que le prologue avait annoncé : une malédiction menaçant le couple, non par leur amour mais bien leur vie à deux, celle d’une soif de sang aux allures de métaphore de n’importe quel vice.

© Kinaye / Yee

Et nous voilà à la partie graphique : un trésor se cache dans les nombreuses pages de ce conte. À chaque fois que se déroule un tapis, le lecteur ne peut que s’extasier devant les couleurs, les formes, les tons qui forment un monde aussi bien qu’un élan. Bien entendu, il y a d’autres splendeurs, les personnages et les lieux en particulier, mais ce sont bien les tapis orientaux, Perse vibrante qui s’étalent dans ce livre qui prend alors des allures de roman graphique ou d’enluminure, comme si la tradition et la modernité s’étaient enlacées pour dévoiler une œuvre qui transperce le temps et s’intègre parfaitement à toutes les époques.

© Kinaye / Yee

Conte folklorique par essence, roman graphique à certains égards, le premier tome du Marchand de Tapis montre qu’une histoire intemporelle et un style de dessin vont en tout cas très bon ménage.