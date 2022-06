Le Prince Alchimiste T.1 – Rui Tsukiyo, S. Kosugi et Arata Shindou - la chronique BD

Résumé : {Le Prince Alchimiste}nous emmène dans un monde d’heroic fantasy aux côté de Hiro. Le jeune homme, codeur dans notre monde, s’est réincarné en prince de Cartarossa, un minuscule pays pauvre. Pour sauver son pays aux terres bien mal en point, où rien ne pousse, Hiro va prendre le chemin de l’Alchimie. Cette science occulte a été pourtant interdite par l’Église. Cela ne gêne pas Hiro. Mais rendre opulent un pays sans défense, n’est-ce pas risquer les invasions d’États voisins ?

Critique : Hiro est l’archétype du héros qui, à force de volonté, prend le chemin de la réussite. Sa mission et son cœur sont nobles. Il pourrait aller exercer son nouvel art alchimique ailleurs, mais pas question, il doit sauver son pays et surtout ses habitants qui lui sont devenus familiers.

L’apprentissage de l’Alchimie se déroule rapidement pour Hiro, de même que l’introduction qui nous le situe comme réincarnation d’un Hiro codeur d’une société informatique de notre époque. À la lecture de ce premier tome, on ne saisit pas bien pourquoi ce passé ? S’agit-il juste de faire entrer cette histoire dans la mode Isekai ? Le récit le justifie en expliquant que grâce à ses compétences de codeur, Hiro maîtrise mieux l’Alchimie et la comprend plus facilement. Cela serait tout aussi bien passé en disant que Hiro est doté d’une capacité de compréhension exceptionnelle. Du coup, avoir fait de ce récit un Isekai ne nous paraît pas très probant, à la vue de ce premier tome. Dans la suite de l’histoire, cela aura peut-être une utilité.

En tout cas, dès ce premier volume, on découvre que Hiro a fort à faire, car sauver son pays et en faire une nation opulente implique d’attirer l’attention des contrées voisines, plus puissantes que Cartarossa. Et de plus, Hiro a deux frères qui ont bien l’intention de devenir roi et de sauver leur royaume, chacun à leur manière. Ce qui complique la tâche de notre héros.

L’humour reste présent dans le récit, avec la relation entre Hiro et Hibana, la fille du maître d’armes, qui est devenue une guerrière et a bien l’intention d’aider Hiro à atteindre son objectif, tout en le faisant parfois tourner en bourrique.

Rui Tsukiyo, S. Kosugi et Arata Shindou – Doki Doki pour l'édition française

On reste dans le style classique du manga, personnages stylisés, dessin noir et blanc, renforcé par l’emploi de trames de gris, décors très réalistes et une composition dynamique.

Notons qu’il y a tellement d’informations à faire passer que ce manga comporte pas mal de texte et de dialogues. En effet, Hiro explique comment il met en place sa stratégie alchimique pour sauver la ville. De même, son histoire d’amour impossible avec Mary, sa sœur, occupe nombre de ses pensées. A notre avis, Il ferait mieux de se tourner vers la pétillante Hibana.

Ce premier tome du Prince Alchimiste démarre un peu lentement. Cette série toujours en cours de publication réserve peut-être de belles surprises pour sa suite.