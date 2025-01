Le problème à trois corps T.4 : Message vers les étoiles – Liu cixin, Jin Cai, Twilight Lu, Silver et Xudong Cai - la chronique BD

Liu cixin supervise toujours cette adaptation, qui est adaptée en BD grâce à Jin Cai, Twilight Lu et Silver. XuDong Cai assure le dessin de ce récit de science-fiction qui nous entraîne entre science, suspense et action !

Résumé : Ce quatrième volume commence {in media res} avec Miao, le jeune scientifique, face à Ye Wenjie, leader du groupe sectaire qui s’en prend aux scientifiques. La vieille chercheuse dévoile son histoire. Une plongée dans le passé et sa jeunesse, quand elle fut envoyée en rééducation au fond de la Chine… Miao va découvrir la véritable histoire et les motivations de Ye Wenjie.

Critique : Avant-dernier tome de l’histoire mais paradoxalement, l’action ne se précipite pas, puisque la majorité de ce tome est constitué par des flashbacks consacré au passé de Ye Winjie. Mais ne vous inquiétez pas, ça va quand même dépoter avant la fin de cet opus. Dans ce passé, on découvre les choix stratégiques décidés par un pays, au travers de la vie de Ye Wenjie. C’est là où la science rejoint la fiction, et c’est aussi à ce moment que nous comprenons d’où est parti toute cette histoire que nous suivons depuis trois tomes déjà. Connaître le passé de Ye Wenjie est nécessaire pour comprendre ses actions et le nœud de l’intrigue. Le récit prend le temps de nous faire découvrir la vie de Ye Wenjie, les choix qu’elle est amenée à faire et les souffrances endurées. Néanmoins, le personnage nous échappe encore, et nous ne saisissons pas tout.

Avant ce flashback, le récit démarre dans la suite immédiate du volume précédent. Si vous avez la fin du tome trois en tête, vous ne serez pas perdus, sinon, un petit retour en arrière pourrait vous être utile. Plus tard dans la narration, une fois de retour dans le présent, nous retrouvons les autres personnages clés de l’histoire.

À côté de l’avancée de l’intrigue centrale, une alerte reste en suspens à laquelle nous aurons probablement la réponse dans le cinquième et dernier tome.

Paradoxalement, le récit semble nous offrir une nouvelle digression par rapport au nœud central de l’histoire, mais une digression nécessaire car elle dévoile un grand secret. Pour autant, devait-elle être aussi longue ? On ressent un peu le même souci que l’immersion dans le jeu vidéo des trois corps, cela prend parfois du temps. Pour se faire un avis, il faudrait pouvoir comparer avec le traitement de ces événements dans le livre original.

© Liu cixin, Jin Cai, Twilight Lu, Silver et Xudong Cai / Hachette

Le dessin reste fidèle aux trois tomes précédents. Des personnages stylisés manga, des couleurs douces, des décors réalistes, une composition posée. On notera parfois le traitement des personnages de second plan, avec des yeux hachurés, absents, ce qui leur donne un visage étrange, inquiétant. Cela peut se comprendre dans l’idée de montrer l’angoisse qui étreint Ye Wenjie dans ces moments de pression que lui mettent les agents du gouvernement.

Il est étonnant aussi que les messages écrits ou dactylographiés dans les lettres et autres documents officiels, soient souvent représentés par une suite de XXX.

Et on retrouve toujours ce grain qui apporte texture au dessin, mais parfois nous éloigne un peu des personnages. Les grandes cases permettent de nous rapprocher d’eux et de mieux cerner leurs émotions.

Le problème à trois corps T.4 Message vers les étoiles nous révèle l’origine de l’intrigue centrale de ce récit et nous fait découvrir le passé d’un des personnages importants de l’histoire. Pour autant, il faudra attendre le cinquième et dernier tome pour avoir les réponses finales et le dénouement tant attendu.