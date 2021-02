Le SoBD s’invite à la BPI pour une soirée bande dessinée

Initialement programmée en décembre 2020, la dixième édition du salon SoBD, “salon de la bande dessinée au cœur de Paris”, devait se tenir en ce début de mois de février. Mais subissant à nouveau les aléas des contraintes sanitaires, le festival a été une seconde fois reporté, cette fois-ci aux 3, 4 et 5 décembre 2021.

En attendant, le SoBD devient le e-SoBD le temps d’une soirée en ligne organisée en association avec la BPI - Bibliothèque publique d’information - du Centre Pompidou.

Cet événement se tiendra le 8 février 2021, de 17h à 21h, avec une programmation en trois temps :

A 17h, le prix Papiers Nickelés/SoBD, qui récompense le meilleur ouvrage sur la bande dessinée et le patrimoine graphique imprimé paru dans l’année, sera décerné par Renaud Chavanne (théoricien de la BD, fondateur de SoBD et de Stripologie) et Yves Frémion (rédacteur en chef de la revue Papiers Nickelés). Le lauréat succèdera à Benoît Barale, auteur de La Bande dessinée ou comment j’ai raté ma vie chez PLG.

Suivra à 17h15 la traditionnelle table ronde “Revue de Littérature” du festival. Comme chaque année, les intervenants commenteront et discuteront de livres portant sur la bande dessinée, notamment ceux de la sélection du prix Papiers Nickelés. Animée par Renaud Chavanne, ce sont Antoine Sausverd (spécialiste de la BD du XIX-XXe siècle), Harry Morgan (chercheur), Manuel Hirtz (historien) et Florian Rubis (commissaire d’exposition et journaliste) qui ont été conviés ce 8 février.

Enfin, à 18h30, le clou de la soirée prendra la forme d’un entretien avec Jean-Claude Mézières, dessinateur - entre autres - de la célèbre série Valérian et Laureline. Ponctuée de commentaires de planches, la rencontre sera l’occasion pour l’auteur de revenir sur son parcours et son œuvre et de répondre aux questions des spectateurs. Elle sera animée par Sonia Déchamps (journaliste).

Il sera possible d’accéder à ce e-SoBD via le site du salon (https://sobd2020.com/), ou via le site de la BPI (https://agenda.bpi.fr/evenement/e-sobd/).

Rendez-vous ensuite en décembre 2021 !