Le Temps du Capitaine Brett – Blexbolex – la chronique BD

Résumé : Hyéronimus est un petit garçon qui doit rejoindre son oncle dans une ville où il n’a jamais mis les pieds. Il doit ainsi se séparer pour un temps de ses parents qui sont bien occupés. Petit garçon curieux, il s’ennuie vite dans la belle villa de son oncle. Alors, un brin téméraire, appelé par le vent, il décide d’aller explorer la ville. Il va au gré de ses envies, Dans les rues, puis Au bord du canal… Et à un moment, il se retrouve alpagué par d’étranges individus, une jeune fille au masque de porcelaine et un chat loquace, botillé et chapeauté. Au lieu de fuir, Hiéronymus les suit et tombe alors face à un personnage sortis de nulle part, le capitaine au visage de mort et à l’haleine répugnante qui l’emmène sur sa barque… Pour Hyéronimus, c’est le début d’aventures dangereuses, improbables et fantastiques.

Critique : Le Temps du Capitaine Brett est un très bel album. C’est un très bel objet d’abord, entièrement de papier et d’encre. L’album souple rend la lecture facile et la jaquette nous révèle à son envers une carte d’un monde imaginaire, et dévoile une couverture et dos de couverture ornés de symboles qui dévoileront leur signification au cours de la lecture. Déjà tout un programme.

L’auteur, Blexbolex, a réalisé cet album à la gouache ce qui rend les images veloutées. Les dessins ne sont pas sophistiqués, plutôt ébauchés, mais maîtrisés, laissant la porte ouverte à l’improbable. Les couleurs s’harmonisent et s’adoucissent entre elles, elles semblent jaillir des pages blanches qui les accueillent. Les illustrations sont nombreuses et de différentes tailles. La reliure cousue permet d’ouvrir complètement l’ouvrage et ne gâche pas les images quand elles s’établissent en double page. Enfin, que dire aussi de la calligraphie créée par l’auteur, elle est tout en rondeur, ressemblant à celle que l’on enseigne en classe élémentaire. Le trait épais d’un gris mat et fragile ressemble à celui d’un gros crayon de papier.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Blexbolex, Éditions la Partie.

Ce bel objet est aussi un truculent récit. Un à un, les personnages sont décrits et dessinés, Hyéronimus, d’abord, personnage principal, est un petit blondinet habillé à la mode d’antan. Son oncle a la bouille ronde, les tempes blanches et les joues roses, Mathilda, son aide-ménagère a le sourire réconfortant et la coiffe haute… Tous les deux sont chargés de prendre soin du petit garçon pendant son séjour.

Mais Hyéronimus s’ennuie bien vite en leur compagnie et décide d’explorer la ville. C’est alors qu’il fait la connaissance de trois étranges personnages. Aucun d’eux n’a de faciès humain, leur allure est aussi élégante qu’intrigante et inquiétante. Qui sont-ils ? Et pourquoi se retrouve-t-il avec eux ? La première fois qu’il les rencontre, il est complètement apeuré et parvient dans un moment de trouble à leur fausser compagnie. Pourtant, quelque chose de plus grand, que sa peur, le pousse à tenter de les revoir. Malgré lui, il devient leur compagnon d’aventure.

Cet album est une pépite de poésie, d’imaginaire et de rocambolesque. L’histoire est narrée dans une langue volubile, imagée, sensitive et un brin désuète qui en fait tout son charme. Blexbolex nous conte une histoire pleine de rebondissements. L’avant-propos permet de situer le récit. C’est un souvenir et le narrateur est Hyéronimus. Il se souvient du séjour chez son oncle, resté gravé dans sa mémoire comme un moment suspendu entre rêve et réalité.

Le livre est structuré en trois chapitres. Trois épisodes plein de danger et d’aventures. Le Capitaine Brett, son subrécargue et son lieutenant entraînent Hiéronymus dans des traquenards dangereux et illicites, mais aussi dans des lieux cachés où le monde entier semble être réuni. Ce Capitaine Brett est un homme cruel, un pirate qui se réjouit d’effrayer les bons bourgeois tranquilles et se plaît à faire les poches des riches notables de ce bourg paisible. C’est un aventurier sans lois et sans pays, qui ne se laisse pas prendre et qui ne retient personne auprès de lui... Chaque aventure se termine par un évanouissement. Hyéronimus perd connaissance et quand il recouvre ses esprits, il se réveille, totalement groggy, dans le lit que lui prête son oncle.

Récit d’aventures réinterprétant les codes de la piraterie dans un espace urbain, cet album est aussi un roman initiatique. La rencontre avec le Capitaine Brett et ses deux acolytes a marqué à jamais ce petit garçon. Avec eux, il entrevoit toute la magie du monde, la noblesse de l’aventure et son impossible quiétude. Le Capitaine est un être dément qui se défie des conventions. Homme cruel, mais pas sans esprit, il délivre à Hyéronimus un conseil : suivre la folie qui se loge dans son cœur pour ne pas sombrer dans le tourment. Hyéronimus est tout à la fois captivé que rebuté par cet étrange personnage, dandy hideux et sans vergogne, Choisira-t-il pourtant d’aller vers ce qui le dérange ? Aux lecteurs.rices de le découvrir.

Ce livre est publié par la maison d’édition La Partie, un éditeur jeunesse, mais son auteur réussit avec joliesse à parler aux jeunes comme aux adultes, une raison supplémentaire de le lire et de le partager !