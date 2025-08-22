Les années douces - Jirô Taniguchi - la chronique Manga

Le 22 août 2025
- Scénariste : Jirô Taniguchi >
- Dessinateurs : Jirô Taniguchi, Jirô Taniguchi
- Genre : Adaptation, Drame
- Editeur : Casterman
- Famille : Manga
- Date de sortie : 18 juin 2025
Une réédition belle et condensé d’un classique du manga.
Résumé : Tsukiko est une jeune célibataire, la trentaine et farouchement indépendante. Elle aime manger seule dans un petit restaurant, et se retrouve à côté de son ancien professeur de lycée. Sans jamais se donner rendez-vous, les deux commencent à s’habituer à manger et parler ensemble...
Critique : Exemplaire avec ses histoires originales, Jirô Taniguchi savait aussi être impérial de maîtrise lorsqu’il se lançait dans une adaptation de roman en manga. Avec Les années douces, il s’agissait d’un roman de Hiromi Kawakami, un classique de la littérature nippone par sa justesse, sa délicatesse et son immobilisme permanent. Au moment de l’adapter, Taniguchi a sans aucun doute décelé que le ton et le rythme du roman allaient coller à son style, cette romance faite de deux solitudes étant un modèle du genre, traité avec lenteur et sans passion, avec clarté mais sans brillant. En effet, aucun des deux personnages principaux n’étant particulièrement expansif ou entreprenant, c’est avant tout une histoire d’amitié et d’écoute qui se déroule dans cet album. De fait, les rares moments de jalousie étant plutôt implicites, et les pensées de Tsukiko étant toujours très pures. Pas de scandale, pas de drame, les rebondissements n’arrivent pas à de franches hauteurs, mais c’est plutôt le calme et la franchise qui s’imposent pour faire en sorte que ce récit soit remarquable.
© Casterman / Taniguchi
Si le talent de Taniguchi permet de voir des personnages prendre corps et vie avec élégance, des lieux comme des petits restaurants ou une grande forêt surgir de manière très réaliste, il jaillit toutefois le plus lorsqu’il touche aux plats goûtés par les protagonistes, véritables gourmets qui tentent de marier les saveurs avant les sentiments. Le détail concerne également les verres, qui sont plutôt bien remplis - les deux ont une sacrée descente - qui contiennent des sakés, des bières et autres alcools qui attirent l’œil du lecteur. Nourriture et breuvage sont donc mis à l’honneur, au moins sur les deux tiers de ces douces années, pour mettre en valeur l’ensemble de cette histoire d’amour, de compréhension et de partage.
© Casterman / Taniguchi
Réédition d’un classique, cette adaptation d’une oeuvre japonaise en manga, pour la première fois en sens de lecture original, est à découvrir ou à relire pour saisir cet instantané, sorte de roman haïku représenté par le maestro Taniguchi.
440 pages – 24,95 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.