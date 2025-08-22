Les années douces - Jirô Taniguchi - la chronique Manga

Résumé : Tsukiko est une jeune célibataire, la trentaine et farouchement indépendante. Elle aime manger seule dans un petit restaurant, et se retrouve à côté de son ancien professeur de lycée. Sans jamais se donner rendez-vous, les deux commencent à s’habituer à manger et parler ensemble...

Critique : Exemplaire avec ses histoires originales, Jirô Taniguchi savait aussi être impérial de maîtrise lorsqu’il se lançait dans une adaptation de roman en manga. Avec Les années douces, il s’agissait d’un roman de Hiromi Kawakami, un classique de la littérature nippone par sa justesse, sa délicatesse et son immobilisme permanent. Au moment de l’adapter, Taniguchi a sans aucun doute décelé que le ton et le rythme du roman allaient coller à son style, cette romance faite de deux solitudes étant un modèle du genre, traité avec lenteur et sans passion, avec clarté mais sans brillant. En effet, aucun des deux personnages principaux n’étant particulièrement expansif ou entreprenant, c’est avant tout une histoire d’amitié et d’écoute qui se déroule dans cet album. De fait, les rares moments de jalousie étant plutôt implicites, et les pensées de Tsukiko étant toujours très pures. Pas de scandale, pas de drame, les rebondissements n’arrivent pas à de franches hauteurs, mais c’est plutôt le calme et la franchise qui s’imposent pour faire en sorte que ce récit soit remarquable.

© Casterman / Taniguchi

Si le talent de Taniguchi permet de voir des personnages prendre corps et vie avec élégance, des lieux comme des petits restaurants ou une grande forêt surgir de manière très réaliste, il jaillit toutefois le plus lorsqu’il touche aux plats goûtés par les protagonistes, véritables gourmets qui tentent de marier les saveurs avant les sentiments. Le détail concerne également les verres, qui sont plutôt bien remplis - les deux ont une sacrée descente - qui contiennent des sakés, des bières et autres alcools qui attirent l’œil du lecteur. Nourriture et breuvage sont donc mis à l’honneur, au moins sur les deux tiers de ces douces années, pour mettre en valeur l’ensemble de cette histoire d’amour, de compréhension et de partage.

© Casterman / Taniguchi

Réédition d’un classique, cette adaptation d’une oeuvre japonaise en manga, pour la première fois en sens de lecture original, est à découvrir ou à relire pour saisir cet instantané, sorte de roman haïku représenté par le maestro Taniguchi.