Les Cités obscures. Les murailles de Samaris - Benoît Peeters, François Schuiten - la chronique BD

Résumé : Franz, citoyen de Xhystos, est envoyé dans la cité de Samaris, désormais enveloppée d’un voile mystérieux. Comme si la cité abritait un piège derrière ses hauts murailles...

Critique : Il y a quelque chose d’universel et de très individuel dans Les Murailles de Samaris. Cet opus est à nos yeux le plus emblématique de toute la série des Cités Obscures. Il y a tout d’abord une fatalité tragique latente, qui tarde à s’exprimer, puis une pesanteur dans l’atmosphère, qui est présente dès l’introduction, et enfin un subtil mélange de fantastique, d’uchronie et de thriller qui fonctionne à la perfection. Cette œuvre est universelle car elle parle à tout le monde : un héros piégé comme le lecteur, entre ambition et curiosité, qui se lance dans une quête vouée à l’échec mais qui fournit le matériau à toute l’histoire, davantage que sa conclusion. D’une beauté futile, le scénario de Peeters a cette tonalité qui fait la saveur d’un Désert des Tatares ou d’un Rivage des Syrtes, digne de la plus belle des littérature donc.

© Casterman / Schuiten

La beauté se retrouve de facto dans le dessin magistral de Schuiten. Là encore, Les Murailles de Samaris sont peut-être leur plus belle réussite, avec un titre qui annonce la place centrale dévolue à l’architecture. Si la première ville, Xhystos, est l’occasion d’affirmer une maîtrise quasi utopique ou pas loin de l’uchronie, Samaris sera celle du factice et des apparences, allant jusqu’à performer dans l’art de montrer les mécanismes qui doivent créer l’illusion d’une ville. Du coup, les personnages sont complément en arrière plan de ce pantomime géant, les paysages du voyage éclipsant largement les rares protagonistes de l’histoire.

Pépite de la bande dessinée franco-belge, cette réédition est un must have, qui ne doit pas faire oublier que Les Mystères de Pâhry sont une autre nouvelle accolée et tout aussi incontournable aux Murailles de Samaris.