Les Damnés de la Commune T.3 : les orphelins de l’Histoire – Raphaël Meyssan – la chronique BD

Peu de gens le savent, mais la IIIème République, régime ayant tenu le plus longtemps parmi ceux démocratiquement instaurés en France, s’est bâti dans le sang et les larmes. Celle de la Commune de Paris, qui avait choisi une autre voie, une autonomie en accord avec le peuple enfin écouté. Dans ce troisième tome, Raphaël Meyssan narre les derniers instants du siège, puisque les Communards sont encerclés par les Versaillais d’un côté, et les Prussiens de l’autre. Cette prise en étau les étouffe rapidement, et l’assaut rétablit finalement l’ordre dans Paris. Mais cet assaut génère un chaos, une résistance et lutte finale de la part des Communards, ces hommes et ces femmes éperdus de liberté sont les perdants de l’histoire, mais les vainqueurs du coeur de l’auteur qui les ressuscite le temps d’un livre. En effet, Lavalette a existé : il n’est pas un héros, mais en l’espace de trois tomes, il est redevenu quelqu’un. Et son nom sera immortel, car il est défendu par une bande dessinée qui se pensait comme une enquête, et qui finit par devenir un monument de la mémoire communarde.

Les Damnées de la Commune a gagné ce statut de « lieu de mémoire » de la Commune au prix d’un choix graphique inédit et imposant : la reproduction des gravures d’époque, d’extraits de journaux et d’archives de l’année 1871. La Semaine Sanglante ainsi décortiquée reprend vie dans cette anthologie qui revient sur un pan de l’Histoire trop souvent oublié et mis à l’écart. Au moment de clore cette trilogie, il faut féliciter ce choix audacieux et réussi d’une bande dessinée en forme de gravure, qui ne dénature en rien le travail contemporain et l’atmosphère ancienne.

Avec ce dénouement écrit d’avance, Raphaël Meyssan ne cherche en aucun cas la surprise, qui s’était invitée plutôt au premier tome. Non, il cherche à rappeler les exactions et le courage d’une ville, le temps d’une semaine, d’une vie, d’un souffle.

