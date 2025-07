Les Enragés Intégrale - David Chauvel, Erwan Le Saëc - la chronique BD

Résumé : Tueur à gages expérimenté, Hamlet ne comptait pas se retrouver lui-même la cible d’une commande, car son dernier contrat avait pourtant l’air simple... Trop simple, et quand il doit éliminer une témoin gênante et que son chemin croise la route d’un jeune gangster en cavale, tout dérape de plus belle...

Critique : La première édition des Enragés date de 1994, et malgré les trente années qui la séparent de cette nouvelle édition de 2025, on ne peut que constater la modernité de ce thriller en forme de road trip, largement inspiré par un cinéma hollywoodien de l’époque, entre Pulp Fiction, Hitch et Thelma et Louise. À travers un trio que rien ne reliait en apparence, c’est une critique de méthodes mafieuses de grands groupes prêts à tout, d’habitudes de flics ripoux et racistes, d’une violence de gang mais aussi domestique, d’un sexisme quasi institutionnalisé qui se dessine ici. Trois personnages qui appartiennent à la violence, qui se sont nourris d’elle pour se construire, et si les rebondissements qui jalonnent ce scénario explosif sont plus ou moins attendus, leurs destins font face à des imprévus assez bien amenés, garantissant une profondeur de caractère que certains thrillers ont perdu de vue, ou bien jamais envisagé. C’est cette complexité qui fait aussi la force de ces Enragés, et d’ailleurs, la vengeance finale ne finit par devenir presque anodine, au vu de la trajectoire que les personnages ont pris avant d’y parvenir.

Les puristes d’une BD franco-belge, aux traits et planches bien encadrés, pourront se réjouir de retrouver ce style des années 90, parfaitement incarné par Erwan Le Saëc : une multitude de plans différents, peu de zooms, des personnages assez petits pour passer parfois près de dix fois dans une planche, une palette de couleurs qui sonne à la fois réaliste et très dessin animé... Il y a clairement une aura qui entoure ce genre de bandes dessinées, comme si elles étaient inscrites dans un patrimoine qu’il est nécessaire de connaître, d’apprécier (ou non, mais la nouvelle couverture au style image de synthèse est pour moi le seul point noir de cette réédition) pour pouvoir véritablement embrasser le neuvième art dans toute sa splendeur et sa diversité. Ce style n’est pas original en soi, mais il témoigne d’une époque, d’une envie de bien faire, de sensations nostalgiques et d’expérimentations passées.

Avec cette réédition imposante et méritée, Les Enragés s’engouffrent dans la voie de l’héritage et de la grande lignée des classiques de la BD, avec ce thriller emballant et captivant de bout en bout.