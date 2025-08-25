Les Étincelles – Pauline Lega – la chronique BD

Le 25 août 2025
Scénariste : Pauline Lega
- Dessinateur : Pauline Lega
- Genre : Chronique sociale, Sport
- Editeur : Sarbacane
- Famille : Roman graphique
- Date de sortie : 7 mai 2025
Un récit « tranche de vie » dans l’univers de la boxe.
Résumé : La salle de Kickbowing que dirige l’entraîneur Fernando Mota en région parisienne vibre au rythme des entraînements. On y croise des individus aux trajectoires variées, qui se croisent progressivement : Pia, dont la relation de couple s’avère toxique, Issa, immigré camerounais au talent certain mais qui peine à envoyer de l’argent à sa famille restée au pays, et Abel, qui travaille avec sa mère comme fleuriste et souffre d’épilepsie. Véritable lieu de vie et exutoire des problèmes du quotidien, la salle de boxe soude de solides amitiés et aide chaque chacun à traverser les épreuves auxquels il est confronté.
Critique : Les Étincelles est le projet de fin d’études de Pauline Lega aux Arts appliqués. La jeune autrice connaît bien son sujet, puisqu’elle est elle-même coach dans un club de boxe. Et cela transpire dans ce récit qui, s’il reste une fiction, se distingue par sa sincérité. Les quatre personnages au centre de l’album – Fernando, Issa, Pia, Abel – sont plutôt bien campés, avec leurs fragilités qui se révèlent au fur et à mesure qu’ils les partagent avec les autres membres du club. Pauline Lega montre ainsi que la boxe, comme d’autres sports d’ailleurs, est à même de générer des liens forts entre les individus. La solidarité face à l’adversité est l’un des moteurs du récit, en dépit de rivalités passagères entre les personnages (Issa et Abel pour la responsabilité de l’entraînement lorsque Fernando s’efface). Ce thème autour des valeurs d’un sport de combat, trop souvent associé à la simple violence, s’avère tout à fait convaincant et bien mis en scène.
Pour mettre en images son histoire, Pauline Lega opte pour des couleurs apaisées et un découpage assez classique – avec toute même quelques dessins en pleine page pour accrocher l’œil – qui donne un récit fluide et bien construit. En revanche, les personnages restent quelque peu figés dans leurs postures, et l’on ressent assez peu le mouvement. Mais pour son premier album, Pauline Lega convainc avec une histoire sincère dans laquelle se reconnaîtront tous les pratiquants de sports de combat.
