Les gens de rien . T.1 . Jusqu’au printemps - Charles Masson - la chronique BD

Résumé : Marie est une vieille dame tranquille, ancienne institutrice lyonnaise, qui va finalement aller consulter son médecin pour un mal de gorge qui ne passe pas. Lorsque celui-ci, également dessinateur de bande dessinée, lui apprend qu’elle a un cancer, elle dit vouloir revenir en octobre, après l’été. Et au moment de commencer la chimiothérapie, pouvoir tenir jusqu’au printemps…

Il y a des œuvres charmantes, drôles, tragiques, et puis il y a les œuvres engagées. Charles Masson fait partie de cette catégorie-là, et grâce à son métier de médecin, il a une source malheureusement inépuisable de récits plein d’indignation. Avec une simplicité et une humilité qui sont élevées au rang de talent tant elles imprègnent le style de l’auteur, la vie de Marie est montrée avec une lente rapidité, à travers quelques anecdotes professionnelles, quelques souvenirs de jeunesse, avec surtout une profonde amitié, pour faire vivre à jamais cette patiente qui voulait voir les fleurs s’épanouir sur les bouchons lyonnais et avoir les enfants sans dents à éduquer. En filigrane se joue les étapes de la maladie et sa prise en charge, les regrets et les remords d’un médecin face à la vie et à la mort.

Charles Masson / Delcourt

Le dessin, lui aussi très humble, caresse les personnages sans jamais leur donner des traits rugueux, il colore sans embellir et surtout anime chaque page d’une sensation mélancolique et éphémère, comme si tout devait finir à la suivante. Jusqu’au bout, on est partagé entre une fin tragique et un rebondissement final heureux, tant les souvenirs, jolis ou pas, alternent et ne figent jamais totalement sur le cancer, qui reste discret, presque en retrait. Charles Masson possède donc, en plus d’une bonne écoute de médecin, un talent certain pour retranscrire la banalité bienveillante des gens face à l’horreur extraordinaire de la maladie.

Album fugace, comme les patients qui s’enchaînent dans un cabinet médical, ce premier tome des Gens de rien veut tout dire sur certaines personnes plutôt que sur certains maladies, et reste donc dans le credo engagé de son auteur.