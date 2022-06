Les petits Monarques - Jonathan Case - La chronique BD

Résumé : A la suite d’une catastrophe solaire, l’humanité a été décimée et les survivants sont contraints de vivre enterrés. Elvie a dix ans et avec Flora elle suit les migrations des papillons Monarques le long de l’Ouest américain, cherchant à recueillir un antidote sur leurs ailes...

Critique : Soyez prêtes et prêts à être chamboulés par cet album, sorte de mix entre comic et roman graphique qui, avec sa une couverture soyeuse et son titre élégant, ne permet pas de s’imaginer clairement le thème développé, celui d’un monde où la civilisation humaine a été rayée et où la survie l’emporte sur tout. La surprise est donc de mise, mais pas uniquement, car dès les premières pages, l’atmosphère est calme et sereine, avec une héroïne pleine de vie et d’astuces. On tombe ensuite sur des scènes et des réflexions qui glacent, rappelant les heures sombres d’un Mc Carthy, et enfin on respire, on se reprend à espérer, à rêver aussi, parce que la survie se pare ici de belles promesses faites par la nature, et l’on ne peur s’empêcher d’être optimiste, de préférer un monde fringant. C’est ce qui se dégage finalement de cet album : une fragilité, un caractère éphémère mais dont la beauté semble pouvoir durer toujours.

© Dupuis / Case

Le dessin y est pour beaucoup dans cette impression, tant il magnifie la touche enfantine, conservant jusqu’au bout, et notamment grâce à des pages se voulant transcrites de la main de la toute jeune héroïne, une perception de fraîcheur, de courage et de couleur. On est aux antipodes d’un Walking Dead : pas de cadavres étalés au sol et peu de sang. Cela n’empêche nullement les gens d’être mauvais ou égoïstes, mais cela protège le lecteur d’une violence désormais familière dans la bande dessinée d’anticipation.

Surprenants de fragilité et de vigueur, Les petits Monarques est une belle histoire d’anticipation, de débrouille et de vie, rappelant le côté bancal de notre civilisation en même temps que la nature elle-même.