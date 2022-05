Les Mapmakers et la Magie oubliée T.1 - Cameron Chittock, Amanda Castillo - la chronique BD

Résumé : Habitant dans un village soumis à des lois rigides situé dans une vallée renfermée, Alidade se peut s’empêcher de s’échapper. Mais en échappant aux Manteaux Noirs, elle tombe sur une porte dérobée dans la forêt, la cachette secrètes des fameux Mapmakers...

Il faut saluer les éditions Kinaye pour tenter une approche à la fois sensible et moderne de la littérature jeunesse et ado à travers des comics bien faits, originaux et captivants. Bien évidemment, Les Mapmakers (traduisez par « les Cartographes ») est l’un d’eux. Si certains ouvrages récents avaient voulu rendre visibles certains thèmes (LGBT, identité sexuelle), ce n’est pas le cas des Mapmakers, qui se veut plutôt comme une œuvre d’aventure fantastique, où Artwood aurait rencontré les Goonies. En effet, la magie et les pouvoirs mis à part, l’ambiance de cet album tend plutôt à montrer les dangers d’une société trop étroite, trop fanatisée, en le disant avec beaucoup plus de lucidité que les contes d’antan ou certaines histoires encore récentes. Il y a un vif plaidoyer pour le savoir, pour la curiosité, pour la science même, sans chercher à le masquer derrière une histoire trop diluée dans une univers incroyable et des aventures rocambolesques. L’oubli des Memris et des Mapmakers est d’ailleurs une conséquence directe de l’isolement de la société, contribuant à l’oubli, ce que l’héroïne va chercher à réparer, plutôt qu’à fuir. Ce choix est d’ailleurs emblématique de ce que porte la maison d’édition : combattre les obscurantismes sans chercher à éviter les écueils.

© Kinaye / Castillo

L’atmosphère graphique est résolument construite pour plaire à une vaste majorité d’enfants (dès 9 ans), pré-ados et adolescents qui voudraient lire une histoire à la fois intelligente et intéressante, mais aussi avec un dessin moderne. Certains pourront regretter l’absence de fond dans les pages de dialogues, donnant une uniformité assez lassante à certaines planches, mais avec 256 pages, il faut saluer avant tout le travail sur les personnages et certaines scènes qui permettent de réellement s’immerger aux côtés des protagonistes, que l’on apprend à apprécier de manière aisée.

© Kinaye / Castillo

Une nouvelle fois, les éditions Kinaye, et la collection Fresh Kids, livrent un album engageant, bien pensé et joliment dessiné pour donner une histoire originale et contemporaine aux jeunes lecteurs.