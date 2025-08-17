Les Mouvements Célestes - Michele Peroncini - la chronique BD

Résumé : Dans les ruelles d’une ville italienne, trois amis légèrement escrocs vivent de petits larcins et de grands débats, chacun faisant revenir des regrets vivants, des remords mordants ou un présent lancinant, tissant une toile à trois voix dans un seul destin...

Critique : Étrange, ce sentiment de familiarité qui envahit le lecteur au moment de se pencher sur ces Mouvements Célestes, dans cette ville italienne qui semble emprunter à Corto Maltese, Romanzo Criminale ou encore à Butor. On a cette impression d’avoir toujours été aux côtés de Fausto, Siro et Gian, ces trois hommes qui ne sont pas frères de sang mais de cœur, qui ont trois caractères différents, et semblent se retrouver quand rien ne les retient plus, ou qu’un destin morne les appelle. Leurs aventures n’ont rien d’éclatant, mais elles se nourrissent d’ombres pleine d’épicurisme, que ce soit une sensualité trouvée dans un déménagement, ou bien un tirage de tarot qui dérape, jusqu’à un passage à tabac qui n’aura pas de réelles conséquences... Tribulations passives qui mettent en avant quelques aphorismes, quelques réflexions sur la vie, sur un passé toujours flou, comme si un Spike Spiegel de Cowboy Bebop étaient italiens, comme si un fantasme de Dolce Vita napolitaine se révélait enfin à travers ces trois êtres, l’album déroule des moments qui n’ont même pas de vraie chronologie, hormis une sombre affaire d’argent dû, pour revenir comme un cycle au point de départ.

Michele Peroncini est clairement un artiste complet, de la tempe d’un Hugo Pratt, car il associe un dessin à ce tempérament de « je m’en foutisme d’Europe du Sud » croisé avec un « spleen parisien élégant », traitant des couleurs à l’envie, croquant les traits des visages d’un coup vif mais stable, parvenant à construire un style qui évoque à la fois une amphore latine et un roman graphique contemporain. Une sensation s’impose, celle d’une nuit accueillante, que ce soit dans une villa au crépuscule, chez un bistro après minuit, au petit matin d’une ruelle fourbe, comme si ce monde nocturne était la raison d’être de ces trois protagonistes, évoquant ainsi une dimension propre, romanesque et romantique, exaltée par le dessin.

Déambulation splendide de décadence et de nonchalance, Les Mouvements Célestes célèbrent un esprit italien plus qu’une histoire, une philosophie plus qu’une quête, reprenant ce ton à la fois lourd et léger de tant d’œuvres intemporelles.