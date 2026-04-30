Les Mystères de Hobtown T.1 : L’Affaire des hommes disparus - Kris Bertin, Alexander Forbes - la chronique BD

Résumé : À Hobtown en Nouvelle-Ecosse, la vie semble plutôt banale. Mais certaines disparitions viennent perturber la morosité ambiante, mettant en valeur un club lycéen d’apprentis détectives bien décidés à élucider ce que la police semble éluder...

Critique : En faisant disparaître des hommes dans la quarantaine et non pas des jeunes femmes, Kris Bertin avait visiblement envie de faire dans l’originalité, ou plutôt dans le décalage. En effet, Les mystères de Hobtown sont bel et bien une de ces séries qui aiment prendre le lecteur à contresens, le faire tourner en rond et le surprendre plusieurs fois au cours de son récit. Pas de vieux flic mystérieux ou de jeune inspecteur rebelle, mais plutôt une bande hétéroclite de lycéens venus peut-être par dépit, peut-être par un goût de la vérité, pour résoudre une affaire qui s’enfonce dans les racines et la terre de cette petite ville côtière rongée par l’ennui et par la consanguinité. Dans une ambiance qui n’est pas sans rappeler la série culte de David Lynch, le policier se mêle au fantastique sans que l’on se dise que l’un penche trop vers l’autre, si ce n’est un épilogue incongru, saugrenu même, venant révéler toute l’essence de cette série : le monde est un éternel recommencement, qui pousse sur la pourriture passée.

© Delcourt / Forbes

Le dessin d’Alexander Forbes participe activement à cette impression morbide et malsaine qui s’impose dès le début : il y a des couleurs, mais elles sont glauques ou fanées, il y a des visages, mais ils sont difformes ou laids... Le plan inaugural d’Hobtown, bien détaillé, donnait d’ailleurs le ton de l’ouvrage avant même la première page de l’histoire : un bout de terre où la corruption semble avoir gagné à la fois le rivage et les âmes. Seule éclaircie, ce groupe de jeunes gens, aux yeux fins, aux bouches attentives, rarement effrayés malgré les enjeux et les surprises, qui éclaire à la fois le mystère et les planches, car l’ensemble transpire la gêne et la dégénérescence.

© Delcourt / Forbes

Album complet, premier tome qui embrasse le polar et le fantastique pour en rendre une synthèse rarement entrevue depuis Twin Peaks, Les mystères de Hobtown sont une série pleine de promesses et peut-être déjà culte.