Les Profs à lirécouter – Pica, Erroc, Léturgie et Sti - la chronique BD

Erroc et Sti scénarise les différents gags dessinés par Simon Léturgie et Pica. Jacqueline Guénard assure les couleurs. Les versions audio des gags ont été réalisées par le Studio Blynd et, entre autres comédiens et comédiennes présentes, Marc Wilhelm interprète le professeur Polochon et Benjamin Vandecasteele joue Boulard.

Résumé : {Les Profs à Lirécouter} est une compilation d’histoires issues des autres tomes de la série avec une particularité, chaque gag est aussi disponible en version audio pour être entendu en même temps que lu.

Critique : Les versions audio sont à écouter en même temps que vous lisez la BD. Mais ils ne fonctionnent pas forcément indépendamment de la BD. Car tous les éléments visuels ne sont pas retranscrits de manière audio. Par contre, les explosions des expériences du cours de chimie, les efforts des élèves pendant les cours de sport extrême du prof d’EPS et les voix nombreuses et variées sont bien là pour vous restituer le sel des aventures de ces profs hors norme. Des musiques accompagnent les gags, ponctuations de guitares ou saturations déchaînées pour marquer les moments de tension extrême.

La BD est une compilation de gags déjà sortis dans les anciens tomes. Un dossier final permet d’avoir des interviews des comédiens, mais aussi d’une des fondatrices du studio Blynd, Maryne Chouzenoux, qui est derrière ces versions audio. Il comporte également un texte de présentation du studio et du concept de cette BD Audio.

On retrouve les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que pour la BD Audio des Sisters que vous pourrez consulter ici.

Les Profs à lirécouter est une compilation d’anciens gags qui ajoute l’audio à la case fixe, pour apporter un nouveau regard (ou plutôt une nouvelle écoute) sur cette série.